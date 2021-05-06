Как проводят мусульмане последнюю неделю поста с 6 по 12 мая на Рамадан – 2021
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Как проводят мусульмане последнюю неделю поста с 6 по 12 мая на Рамадан – 2021

3:00:135/6/2021Фото: pixabay.com
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Строгий пост в Рамадан запрещает мусульманам есть, пить, вступать в интимную связь и курить, пока Солнце находится на небосводе.

Находясь в мечети, мусульманин посвящает себя чтению и осмыслению Корана, сотворению намаза и мольбам

Рамадан для мусульман – священный месяц, сопровождаемый строгим постом. Пост называется Ураза и является одним из пяти столпов ислама. Даты Рамадана каждый год определяются мусульманскими богословами с помощью лунного календаря. Совпадает только длительность месяца – 30 дней.
В 2021 году Рамадан длится с рассвета 13 апреля до заката 12 мая. Заканчивается он пышным праздником разговения под названием Ураза-байрам. Последняя неделя Рамадана самая важная, в 2021 году это период с 6 мая по 12 мая. Для мусульман она отмечена несколькими событиями.

Итикаф
Строгий пост в Рамадан запрещает мусульманам есть, пить, вступать в интимную связь и курить, пока Солнце находится на небосводе. Под покровом ночи можно подкрепиться пищей и исполнить супружеский долг.
Немало благочестивых мусульман берут в последнюю декаду Рамадана особый обет – Итикаф. Он не позволяет покидать мечеть до конца священного месяца. Исключение составляют моменты омовения и принятия пищи, на время которых мусульманин может выйти из мечети. Другие причины выхода делают Итикаф недействительным.
Находясь в мечети, мусульманин посвящает себя чтению и осмыслению Корана, сотворению намаза и мольбам.
Итикаф в Рамадан является предпочтительной, но не обязательной добродетелью. Выполнять его можно, если позволяют семейные обстоятельства.

Умра
Это малое паломничество в Мекку, которое, в отличие от Хаджа, можно совершить в любой месяц года. Умра в последнюю неделю Рамадана особо поощряется свыше, об этом говорил великий пророк Мухаммед.
В 2021 году пандемия коронавируса внесла свои коррективы в планы верующих мусульман. Теперь власти Саудовской Аравии разрешают посещение Мекки, только тем паломникам, которые либо уже перенесли коронавирус, либо привились обоими компонентами вакцины.

Лайлат Аль-Кадр
Название этого праздника переводится, как Ночь предопределения и Ночь могущества. В 2021 году она длится с заката 8 мая до рассвета 9 мая. Предание гласит, что в эту ночь пророку Мухаммеду явился архангел Джабраил, передал ему суры из Корана и приказал «читай!».
Традиции рекомендуют проводить эту ночь без сна – в молитвах и чтении Корана. Хорошо делать это под открытым небом, подальше от больших городов. Мусульманские богословы считают, что в эту ночь на землю сходят ангелы, поэтому можно увидеть особое сияние звёзд и почувствовать ветер с тонкими ароматами рая.

Подготовка к Ураза-байрам
Накануне разговения, в 2021 это 12 мая, мусульмане готовятся к празднику. Для этого каждый выплачивает особую милостыню – закят аль-Фитр. Она рассчитывается по количеству членов семьи и слуг, а покрыть её глава семейства может деньгами и продуктами питания. Эти ресурсы передают нищим.
Вечером накануне Ураза-байрам на улице пахнет праздником. Для этого мусульманские хозяйки открывают окна во время приготовления угощений. Для разговения всё должно быть готово заранее – мясные, рыбные, овощные блюда, подарки и сладости.
В последний день Рамадана также принято мириться с близкими и знакомыми, с которыми были ссоры. Это позволит встретить Ураза-байрам взаимными поздравлениями «Ид мубарак!», а не косыми взглядами.

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