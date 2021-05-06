Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 мая 2021 в России и мире

• День памяти святого великомученика Георгия Победоносца
• Светлый четверг
• Международный день против диеты (International No Diet Day)
• День Даждьбога
• День герба и флага Москвы
• Всемирный день пароля (World Password Day)
• День встречи с Белым Рыцарем
• День добровольного пожарного в Ульяновской области
• День Конституции Республики Тыва
• Праздник Иверской иконы Божией Матери
• День памяти святой мученицы Александры Римской
• День без домашних заданий (No Homework Day) - США
• День кофе (National Coffee Day) - Дания
• День медсестёр (National Nurses Day) - США
• Праздник цветов (Анфестирия) - Кипр
• День разума (National Day of Reason) - США
• День пехоты - Украина
• День напитков (National Beverage Day) - США
• День учителя - Ямайка
• День блинчиков «Сюзетт» (National Crepe Suzette Day) - США
• День детского психического здоровья (National Children`s Mental Health Awareness Day) - США
• День молитвы (National Day of Prayer) - США
• День болгарской армии, День храбрости - Болгария
• Праздник встречи весны «Хедерлез» (Hidrellez) - Турция
• День благодарности туристам (National Tourist Appreciation Day) - США
• День мучеников - Ливан, Сирия, Габон
• День Джозефа Брэкетта (Joseph Brackett Day) - США
• День горанцев (Day of Gorans) - Косово
• Именины у Анатолия, Александры, Георгия, Ивана
• Егорьев день (Егорий Вешний)
Важные события
1686 заключён «Вечный мир» между Россией и Речью Посполитой.
1715 издан Артикул воинский — первый военно–уголовный и уголовно–процессуальный кодекс России.
1782 Русский офицер Павел Бибиков приговорён к пожизненному заключению за критику князя Потёмкина.
1782 открыта первая дорога из России в Грузию.
1917 закон об образовании заводских комитетов (осуществляющих контроль за увольнениями и приемом на работу)
1927 по инициативе Жюля Ромена, Жан–Ришара Блока и Жоржа Дюамеля в Париже состоялось организационное собрание французского общества культурной связи с СССР.
1937 открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград—Москва.
1941 И. В. Сталин становится председателем Совнаркома.
1942 на стадионе «Динамо» в осаждённом Ленинграде прошёл футбольный матч.
1946 первый полёт учебного самолёта Як–18.
1986 в СССР официально объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС.
1995 в Москве на Поклонной горе освящён храм св. Георгия Победоносца.
2000 Россия принята в Международную торговую палату.
2003 Владимир Путин наградил ректора Высшего театрального училища им. Щукина Владимира Этуша орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и театрального образования.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend