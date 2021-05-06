Какой сегодня церковный праздник 6 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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06.05
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Какой сегодня церковный праздник 6 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:465/6/2021Фото: PxHere
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В этот день нельзя прясть и вязать из шерсти. По поверьям это может навлечь голодных волков на стаи овец.

церковь
6 мая поста нет

Православные праздники 6 мая

Пасхальная седмица
Великомученика Георгия Победоносца
Мученицы царицы Александры Римской
Иверской иконы Божией Матери

Народные праздники


Егорий Вешний (Юрьев день)

В эту дату почитают память праведника и великого мученика Георгия Победоносца.

Традиционно этот день посвящают домашним животным и полевым работам. На нивах проводят молебны и окропляют их святой водой.

Также этот день считается праздником пастухов. Им преподносят подарки и угощения.

В этот день нельзя прясть и вязать из шерсти. По поверьям это может навлечь голодных волков на стаи овец.

Ливень предвещает изобилие травы и сена.

День Даждьбога

В этот праздник почитают языческого бога плодородия, живительной силы и солнечной силы – Даждьбога. Также чтят его сына – Ария и бога солнца – Ярилу.

В это праздник открываются ведические храмы. В полях устраиваются празднования в честь божества. Люди разжигают костры, водят хороводы и поют обрядовые песни.

Также в этот день почитают соловья. Эту птицу считают предвестником весны. В народе верят, что она одним крылом отмыкает весну и лето, а другим замыкает зиму и холод.

Хорошая погода предвещает раннее лето.

Приметы


  • Вечерняя заря багрово–красная – к плохой погоде.
  • На Юрья роса – не надо коням овса.
  • На Юрья дождь – скоту легкий год.
  • На Юрья снег (крупа) – урожай на гречку; на Юрья дождь – гречи нерод.
  • На Егорья роса – будут добрые проса.

Источник: my-calend

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