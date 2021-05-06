Какой сегодня церковный праздник 6 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 6 маяПасхальная седмица
Великомученика Георгия Победоносца
Мученицы царицы Александры Римской
Иверской иконы Божией Матери
Народные праздники
Егорий Вешний (Юрьев день)
В эту дату почитают память праведника и великого мученика Георгия Победоносца.
Традиционно этот день посвящают домашним животным и полевым работам. На нивах проводят молебны и окропляют их святой водой.
Также этот день считается праздником пастухов. Им преподносят подарки и угощения.
В этот день нельзя прясть и вязать из шерсти. По поверьям это может навлечь голодных волков на стаи овец.
Ливень предвещает изобилие травы и сена.
День Даждьбога
В этот праздник почитают языческого бога плодородия, живительной силы и солнечной силы – Даждьбога. Также чтят его сына – Ария и бога солнца – Ярилу.
В это праздник открываются ведические храмы. В полях устраиваются празднования в честь божества. Люди разжигают костры, водят хороводы и поют обрядовые песни.
Также в этот день почитают соловья. Эту птицу считают предвестником весны. В народе верят, что она одним крылом отмыкает весну и лето, а другим замыкает зиму и холод.
Хорошая погода предвещает раннее лето.
Приметы
- Вечерняя заря багрово–красная – к плохой погоде.
- На Юрья роса – не надо коням овса.
- На Юрья дождь – скоту легкий год.
- На Юрья снег (крупа) – урожай на гречку; на Юрья дождь – гречи нерод.
- На Егорья роса – будут добрые проса.
Источник: my-calend