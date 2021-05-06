Гороскоп на 6 мая 2021 года: самое главное для каждого знака

ОвенВам сегодня трудно справиться с эмоциями. потому вы можете осложнить любое общение. Вас способен понять только то, кто вас сильно любит. Но все равно постарайтесь не принимать эмоциональных решений.
Телец
У вас хороший день для работы и творческого подхода к ней. В напарники себе выбирайте самых надежных людей. Возможны качественные планы на будущее и закладка их фундамента.
Близнецы
Сегодня вас потянет на покупки, которые будут раздражать ваших близких, что осложнит ваше положение после обеда. Как бы вы ни ругались - ищите компромисс.
Рак
Вам сегодня можно ожидать удар в спину от коллеги. которому вы очень доверяли. Поговорите и выясните все сразу. Сегодня очень вероятно ревность с вашей стороны - не давайте воли чувствам.
Лев
Что бы с вами сегодня ни случилось - будьте готовы все принять. Судьба вас испытывает на прочность. Покупки должны быть продуманными.
Дева
Вам сегодня не стоит никому и ничего доказывать - это бесполезно. Займитесь чем-то более спокойным. Вечером отдохните с друзьями или посетите баню или массаж.
Весы
Вам сегодня хорошо будет даваться обучение и получение новой информации. Для близких вечером хорошо устроить сюрприз - приготовьте вкусный ужин.
Скорпион
У вас может состояться важное знакомство - будьте готовы показать все, на что вы способны. Не стоит доказывать свою правоту в спорах - не удастся сохранить нервы.
Стрелец
Если вы ищете новую работу. то сегодня для этого очень благоприятный день. И поможет вам в этом ваш близкий человек. Хорошее время для саморазвития и хобби.
Козерог
Вам кажется, что все настроены против вас и никто вас не понимает специально. Вам стоит провести время с вашей семьей - они отвлекут вас от депрессивных мыслей.
Водолей
У вас сегодня хорошо идут дела и на работе и дома. Мероприятия окажутся полезными, а вот покупки - не очень. Не ходите по магазинам.
Рыбы
Вам нужно решить что для вас важнее - работа или здоровье. Вам очень давно пора отдыхать. Если есть проблемы со здоровьем - сегодня же идите к врачу.