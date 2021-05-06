Гороскоп на 6 мая 2021 года: самое главное для каждого знака
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06.05
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Гороскоп на 6 мая 2021 года: самое главное для каждого знака

10:20:285/6/2021Фото: pxhere
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Сегодня будут сбываться ваши планы, могут быть финансовые поступления и, в целом, день обещает быть благоприятным. Но не забывайте о ваших любимых людях.

ок
Сегодня очень важно уделять внимание близким

Овен

Вам сегодня трудно справиться с эмоциями. потому вы можете осложнить любое общение. Вас способен понять только то, кто вас сильно любит. Но все равно постарайтесь не принимать эмоциональных решений.

Телец


У вас хороший день для работы и творческого подхода к ней. В напарники себе выбирайте самых надежных людей. Возможны качественные планы на будущее и закладка их фундамента.

Близнецы


Сегодня вас потянет на покупки, которые будут раздражать ваших близких, что осложнит ваше положение после обеда. Как бы вы ни ругались - ищите компромисс.

Рак


Вам сегодня можно ожидать удар в спину от коллеги. которому вы очень доверяли. Поговорите и выясните все сразу. Сегодня очень вероятно ревность с вашей стороны - не давайте воли чувствам.

Лев


Что бы с вами сегодня ни случилось - будьте готовы все принять. Судьба вас испытывает на прочность. Покупки должны быть продуманными.

Дева


Вам сегодня не стоит никому и ничего доказывать - это бесполезно. Займитесь чем-то более спокойным. Вечером отдохните с друзьями или посетите баню или массаж.

Весы


Вам сегодня хорошо будет даваться обучение и получение новой информации. Для близких вечером хорошо устроить сюрприз - приготовьте вкусный ужин.

Скорпион


У вас может состояться важное знакомство - будьте готовы показать все, на что вы способны. Не стоит доказывать свою правоту в спорах - не удастся сохранить нервы.

Стрелец


Если вы ищете новую работу. то сегодня для этого очень благоприятный день. И поможет вам в этом ваш близкий человек. Хорошее время для саморазвития и хобби.

Козерог


Вам кажется, что все настроены против вас и никто вас не понимает специально. Вам стоит провести время с вашей семьей - они отвлекут вас от депрессивных мыслей.

Водолей


У вас сегодня хорошо идут дела и на работе и дома. Мероприятия окажутся полезными, а вот покупки - не очень. Не ходите по магазинам.

Рыбы


Вам нужно решить что для вас важнее - работа или здоровье. Вам очень давно пора отдыхать. Если есть проблемы со здоровьем - сегодня же идите к врачу.

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