Погода на 6 мая в Бердске на Юрьев день: почему важно громко не ругаться? Приметы дня

Какой будет похода на шестой день отдыха длинных майских каникул в Бердске и Новосибирске? То есть в четверг, 6 мая?
Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 6 мая ночью осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха +5, +7С.
Днем 6 мая будет практически жара +23...+25oC!
Атмосферные явления: переменная облачность, без осадков.
Будет днем дуть юго-восточный ветер со скоростью днем 6-11 м\с.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 06, 07 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловеротны. Озоновый слой выше нормы.
7 мая 2021 +18...+20oC.
08 мая 2021 +18...+20oC.
Какие приметы на 6 мая 2021?
Сегодня празднуется у древних славян языческий праздник в честь Даждьбога – бога плодородия, живительной силы и солнечного света.
Если сегодня будет отличной, что и есть по нашему прогнозу, то лето долго не задержится.
Если погода дождливая и хмурая, то она задержится на долго.
Так же сегодня отмечается народный праздник Юрьев день, а в церкви почитают память праведника и великого мученика Георгия Победоносца – одного из самых почитаемых святых у славян.
Приметы дня
Жаркий день – лето придет очень скоро.
Грянул ливень – вырастет много травы, а значит, будет чем кормить скотину – вдоволь сена.
Северный ветер несет раннюю осень.
Ветер с севера предвещает ранние морозы осенью.
Если будет громко с кем-то ругаться, то вас может убить молнией.