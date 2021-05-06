Магнитная буря сегодня 6 мая 2021: точная дата сильнейшего затяжного геоудара

6 мая 2021 года редкий день затишья в магнитном поле Земли. Солнечная активность, по данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, находится на “нуле”. Метеопатам специалисты обещают спокойный день.
Колебания магнитного поля 6 мая прогнозируются силой, не превышающей 1- 2 балла. Сегодня можно смело браться за любые дела. Ближайший геомагнитный шторм ожидается 8 мая. Метеозависимые люди по-разному реагируют на “колебания” магнитосферы нашей планеты. Кто-то чувствует приближение магнитной бури за 2-3 дня, кто-то ощущает ее воздействие непосредственно в момент “раскачки” магнитного поля Земли, кто-то страдает от последствий после бури. Организм у каждого человека индивидуален, поэтому проще отследить за графиком магнитных бурь и соотнести его с изменением своего самочувствия. Самыми восприимчивыми к геомагнитным штормам являются люди со слабой иммунной системой, сердечники, гипертоники и гипотоники, астматики, люди, переболевшие серьезными болезнями, перенесшие инсульт или инфаркт. С вниманием нужно отнестись к своему здоровью беременным женщинам и детям, особенно тем, у кого расстроена нервная система.
8 мая 2021 года в течение суток ожидается усиление изменений в магнитном поле Земли, сила колебаний прогнозируется в 4-5 баллов. Два оставшихся дня до магнитной бури постарайтесь с пользой провести время, а именно:
- Больше гуляйте, теплая и сухая погода позволяет ходить пешком хотя бы на работу и с работы;
- Организуйте и соблюдайте режим дня, высыпайтесь, это позволит не только накопить силы, но и нормализовать состояние нервной системы;
- Обратите внимание на своё питание - ешьте меньше и желательно здоровую пищу, не наедайтесь на ночь;
- Делайте легкую утреннюю гимнастику, обливайтесь прохладной водой, если не можете всё тело, то хотя бы ноги;
- Не употребляйте алкоголь чаще, чем раз в неделю, сейчас самое благоприятное время бросить курить
- Поговорите со своими детьми, выясните, о чем они переживают и что их волнует, помогите нормализовать их неокрепшую психику;
- Не участвуйте в скандалах и выяснениях отношений, берегите свои нервы и нервную систему окружающих.
Какие реакции организма человека провоцируют магнитные бури:
- Скачки давления;
- Одышка и кислородное голодание;
- Ускорение пульса, боли в области сердца;
- Быстрая утомляемость, сонливость или напротив бессоница;
- Возникает апатия, у человека нет настроения, бывают даже вспышки агрессии.
Как готовятся к магнитным бурям наши читатели:
Иван Павлович, 47 лет:
- Стараюсь больше гулять, не смотрю телевизор, не нервничаю. Стараюсь не реагировать на злых и грубых людей, просто в душе их жалею. Главное - не нервничать, все болезни от нервов.
Светлана Валентиновна, 53 года:
- Ем до 18 часов, потом пью только свежую воду. Организму гораздо легче, давление меньше скачет. Головокружения никак не могу победить. Пью таблетки от давления.
Ирина Александровна, 59 лет:
- Гуляю по вечерам, дышу. Стараюсь похудеть, но плохо получается. Стараюсь больше спать, когда буря, если высыпаюсь, то легче. Пью лекарства от давления, делаю ванночки для ног с травами.