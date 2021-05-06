Геогрий Победносец 2021: можно ли работать на огороде 6 мая, категорические запреты и что можно делать

6 мая посвящен Георгию Победоносцу, одному из самых известных святых. О том, что можно делать в этот день, категорические запреты и важные традиции - в нашем материале.
Георгий Победоносец - это христианский святой, который в результате гонения при Диоклетиане и многодневных страданий был обезглавлен из-за этого его считают великомучеником. Наиболее известное его чудо - победа над змеей (драконом) и спасение царицы, поэтому в иконографии его изображают с копьем на коне, у копыт которого лежит змей. Испокон веков Георгий Победоносец на Руси считался одним из самых почитаемых святых, а день в его честь назывался Егорьев или Юрьев день, Егорий Вешний.
На Руси этот день был чрезвычайно важен, потому что именно 6 мая крестьяне могли уйти от одного феодала к другому, что многим помогало избавиться от жестоких, недобросовестных “хозяев”. Начиная с 18 века в день христианского святого чествовали офицеров и солдат, которые обладали высшими государственными наградами.
С этой датой связано много древнерусских обрядов и традиций. Раньше в этот день впервые в новом году начинали пасти скот на пастбище. Также считалось, что роса в этот день обладает волшебной, магической и целительной силой, поэтому рано утром ей умывались или “купались”, катаясь по траве. Славяне верили, что такой обряд дает крепкое здоровье и жизненную силу. Также магическая роса полезна для скота - она улучшает здоровье и защищает от сглаза. При этом из-за особого отношению к скоту в этот день категорически запрещалось изготавливать что-то из шерсти, жестоко обращаться с животными - это могло грозить гневом высших сил. Также раньше чествовали пастухов, они устраивали шумные гуляния, пели и веселились.
В день святого Победоносца не стоит заниматься домашними делами. Например, уборкой, стиркой. Не рекомендуется вышивать, шить, вязать, работать на огороде. Также запрещено ругаться, ссориться с близкими и другими людьми, подстригать волосы - считается, они будут ломкими, слабыми и некрасивыми, начнут обильно выпадать. Но это не все: по поверью нельзя даже причесываться, брать в руки расческу, гребень и иные принадлежности для волос и вообще видеть их. Еще одно поверье говорит, что если нарушить эти правила, то можно лишиться коровы, дающей молоко. Лучше всего провести день в молитвах и думать о высших силах. Кроме этого, важна забота о животных. Если в этот день отдать долг, то это принесет в дом материальное благополучие. Тем, кто отправляет в день Георгия Победоносца в путешествие, необходимо помолиться о хорошей дороге.
Народные приметы на Егорьев день:
если начнется сильный дождь, то вырастет очень много травы;
теплая погода сулит более раннее начало лета;
утренняя роса приведет к хорошему урожаю;
сильный ветер, а также растущая луна - значит, что подобная погода будет стоять продолжительное время;
можно ждать скорого потепления, если видны стаи комаров;
если утро в этот день ясное, солнечное и безветренное - посеянный рано урожай будет обильным;
высохшее за ночь полотенце, которое висело на улице, сулит богатый урожай огурцов.