Фото: Куда пропал остановочный павильон с ул. Свердлова "Библиотека"?
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Фото: Куда пропал остановочный павильон с ул. Свердлова "Библиотека"?

8:39:245/6/2021
0

Его ведь не так давно установили.

На WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10 написал читатель: 
Его ведь не так давно установили

Куда пропал остановочный павильон с ул. СВЕРДЛОВА, "Библиотека"? Его ведь не так давно установили.
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