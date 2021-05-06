Необычайной красоты Венера взошла в небе над Бердском 6 мая 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Необычайной красоты Венера взошла в небе над Бердском 6 мая 2021

9:19:015/6/2021Фото: pixabay.com
0

Также над городом пройдет майский звездопад.

Кроме Венеры, в ближайшее время в небе можно будет наблюдать и другие объекты — метеоры потока эта-Аквариды

Над ночным Новосибирским и Бердском небом 6 мая взойдёт Венера. Также в ночь с 5 на 6 мая можно будет увидеть метеорный поток эта-Аквариды.

Венеру можно будет видеть сразу после заката в западной части горизонта.

— Она «скрасит» одиночество Марса, который уже несколько месяцев был единственной хорошо наблюдаемой планетой вечернего неба (не считая трудноуловимого Меркурия), — сказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Венеру четыре месяца скрывали лучи Солнца, но сейчас она начинает набирать яркость. Максимального пика планета достигнет в конце осени.

Ночью 6 мая также можно будет понаблюдать за звездопадом. Метеорный поток появится над горизонтом примерно в 4:00 и продлится около 40 минут, до рассвета. Можно наблюдать до 60 метеоров в час. Лучше всего будет видно это явление за пределами города.

— Эта-Аквариды — традиционный майский метеорный поток, он начался 19 апреля и закончится 28 мая. Свое название получил от созвездия Водолея, где находится радиант — место на небесной сфере, откуда вылетают метеоры во время потока. Приставка «эта» в названии обозначает греческую букву звезды, возле которой и расположен радиант. В Новосибирске оптимальным временем для наблюдения максимума станет ночь на 6 мая, — отметил специалист.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
звездопадвенераметеорный поток
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будете смотреть?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскГоряченькую снова отключают в центре Бердске с 10 мая 2021: Воды не будет две недели
    9:40:50 5/6/2021
    Горяченькую снова отключают в центре Бердске с 10 мая 2021: Воды не будет две недели
    Мужчина застрелил троих и покончил с собой. Подробности трагедии
    9:35:59 5/6/2021
    Мужчина застрелил троих и покончил с собой. Подробности трагедии
    Календарь дачника на 6 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:24 5/6/2021
    Календарь дачника на 6 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскНеобычайной красоты Венера взошла в небе над Бердском 6 мая 2021
    9:19:01 5/6/2021
    Необычайной красоты Венера взошла в небе над Бердском 6 мая 2021
    Какой сегодня церковный праздник 6 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:46 5/6/2021
    Какой сегодня церковный праздник 6 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 мая 2021 в России и мире
    7:40:28 5/6/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 мая 2021 в России и мире
    Геогрий Победносец 2021: можно ли работать на огороде 6 мая, категорические запреты и что можно делать
    7:26:11 5/6/2021
    Геогрий Победносец 2021: можно ли работать на огороде 6 мая, категорические запреты и что можно делать
    БердскПогода на 6 мая в Бердске на Юрьев день: почему важно громко не ругаться? Приметы дня
    6:00:38 5/6/2021
    Погода на 6 мая в Бердске на Юрьев день: почему важно громко не ругаться? Приметы дня
    БердскМагнитная буря сегодня 6 мая 2021: точная дата сильнейшего затяжного геоудара
    5:25:03 5/6/2021
    Магнитная буря сегодня 6 мая 2021: точная дата сильнейшего затяжного геоудара
    Красивые открытки с Днем Георгия Победоносца на 6 мая и поздравления для СМС
    5:00:46 5/6/2021
    Красивые открытки с Днем Георгия Победоносца на 6 мая и поздравления для СМС