Необычайной красоты Венера взошла в небе над Бердском 6 мая 2021

Над ночным Новосибирским и Бердском небом 6 мая взойдёт Венера. Также в ночь с 5 на 6 мая можно будет увидеть метеорный поток эта-Аквариды.
Венеру можно будет видеть сразу после заката в западной части горизонта.
— Она «скрасит» одиночество Марса, который уже несколько месяцев был единственной хорошо наблюдаемой планетой вечернего неба (не считая трудноуловимого Меркурия), — сказал сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
Венеру четыре месяца скрывали лучи Солнца, но сейчас она начинает набирать яркость. Максимального пика планета достигнет в конце осени.
Ночью 6 мая также можно будет понаблюдать за звездопадом. Метеорный поток появится над горизонтом примерно в 4:00 и продлится около 40 минут, до рассвета. Можно наблюдать до 60 метеоров в час. Лучше всего будет видно это явление за пределами города.
— Эта-Аквариды — традиционный майский метеорный поток, он начался 19 апреля и закончится 28 мая. Свое название получил от созвездия Водолея, где находится радиант — место на небесной сфере, откуда вылетают метеоры во время потока. Приставка «эта» в названии обозначает греческую букву звезды, возле которой и расположен радиант. В Новосибирске оптимальным временем для наблюдения максимума станет ночь на 6 мая, — отметил специалист.