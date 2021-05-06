Восхитительное гало над Обским морем в Бердске наблюдали горожане 5 мая 2021: Ждать беды?
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Восхитительное гало над Обским морем в Бердске наблюдали горожане 5 мая 2021: Ждать беды?

9:52:135/6/2021Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Красивое оптическое явление с радугой вокруг солнца усилилось отражением в воде — получилось двойное гало.

Солнечную радугу наблюдали в Бердске 5 мая 2021

Редкое атмосферное явление наблюдали жители Бердска, оказавшиеся на берегу Обского моря 5 мая. На акваторией появилось красивое солнечное гало, впечатление от которого усиливалось отражением в воде. Получилось двойное гало.

В переводе с греческого «гало» означает «круг» или «диск». Раньше это явление вызывало у людей страх, его считали предвестником войны или больших бед.

На самом же деле, как выяснили ученые, гало не что иное как оптическая иллюзия, возникающая при преломлении солнечных лучей кристаллами льды или водой. Свет отражается и возвращается. Иногда можно увидеть второй светящийся ореол с ложными солнцами. Иногда — радугу вокруг солнца на большом расстоянии от светила, как увидели в среду на побережье Новосибирского водохранилища в Бердске. Это явление имеет множество разновидностей, каждая из которых красива по-своему.

Наблюдать за гало лучше всего в солнцезащитных очках. Солнце следует закрывать каким-либо предметом или ладонью. То же самое следует делать и при фотосъемке этого явления. В противном случае изображение может оказаться недостаточно четким.

Чаще гало в Бердске наблюдают зимой, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Редкое оптическое явление в Бердске 5 мая 2021

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