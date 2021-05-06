Горяченькую снова отключают в центре Бердске с 10 мая 2021: Воды не будет две недели
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Горяченькую снова отключают в центре Бердске с 10 мая 2021: Воды не будет две недели

9:40:505/6/2021Фото: pixabay.com
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Следующими под отключение попадут жители Микрорайона.

В период подготовки и проведения испытаний горячая вода подаваться не будет
КБУ Бердска продолжает проводить гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность от котельных «Вега» и ООО «ТГК-1». Сообщается, что из-за этого горячей воды не будет с 15:00 часов 10 мая до 20:00 часов 23 мая.
Управляющие компании должны полностью отключить внутридомовые системы отопления в жилых домах до 10 мая. Это делается ради того, что бы не произошло разрыва отопительных приборов. Когда работы закончатся, КБУ сообщит дополнительно. Следующими под отключение попадут жители Микрорайона Бердска.
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