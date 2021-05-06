Новую баньку строят для жителей Бердска на ул. Линейной. Смотрите фото и видео

На улице Линейная в Бердске в домах №5/27 и №5/28 идет капитальный ремонт. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратились работающие в предприятиях на этой улице бердчане с вопросом, правда ли, что тут будет баня.
«Курьер. Среда. Бердск» побывал на улице Линейная. Видно, что в зданиях идет капитальный ремонт, вокруг разрыта земля. Прохожие говорят, что здания принадлежат новосибирской фирме, что тут будет баня или сауна. Строителей на объектах не было.
Вице-мэр Бердска Владимир Захаров посоветовал обратиться в отдел имущества администрации Бердска, чтобы узнать, что там сооружается.
- Скорее всего, здания в частной собственности, но уточните, - прокомментировал Владимир Николаевич в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 6 мая.
Дозвониться в отдел имущества не удалось.