Где посмотреть парад Победы на 9 Мая в Новосибирске: Названо идеальное и разрешенное место

Власти Новосибирска сообщили о том, как можно будет пройти к площади Ленина во время парада Победы 9 мая, рассказали в пресс-центре мэрии.
- Свободный проход к площади будет организован с ул. Советской через Первомайский сквер, ул. Ленина и ул. Орджоникидзе с досмотром на контрольно-пропускных пунктах. Соблюдение масочного режима обязательно, — говорится в сообщении.
Парад Победы и подготовка к нему пройдет с 7:00 до 12:00. Для жителей города закроют проход в Театральный сквер, на улицу Орджоникидзе и Красный проспект. Также недоступен будет перекрёсток Щетинкина и Красного проспекта — у здания филармонии.
Напомним, что 7 мая в городе состоится очередная репетиция парада Победы. Из-за этого с 17:30 до 22:30 перекроют следующие участки дороги:
по Красному проспекту — от ул. Фабричной до ул. Гоголя;.
по ул. Мичурина — от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;.
по ул. Ядринцевской — от Красного проспекта до ул. Каменской;.
по ул. Орджоникидзе — от ул. Советской до ул. Каменской;.
по ул. Кирова — от ул. Восход до ул. Каменской;.
по Октябрьской магистрали — от ул. Каменской до Красного проспекта.
В этот же день ограничат движение по ул. Депутатской — от Красного проспекта до ул. Серебренниковской. С 18:30 до 22:30 будет закрыта станция метро «Площадь Ленина». Общественный транспорт будет ходить в объезд.
Также нельзя будет припарковать машину с 7:30 до 22:30 на площади им. Ленина, по ул. Ядринцевской и по ул. Мичурина.