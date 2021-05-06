До какого числа учатся российские школьники в четвертой четверти 2021: Названы точные даты

Осталось три недели до окончания учебного года 2020-2021. И снова у школьников и их родителей возник вопрос, будут ли дети учиться летом. Сомнения добавили дополнительные нерабочие дни, которые ввел президент Владимир Путин на майских праздниках. Из учебного графика выпали еще четыре дня — с 4 по 7 мая. А если учесть, что из-за пандемии увеличивали каникулы, долго учились на дистанционке, есть опасение, что школьники не успеют освоить образовательную программу.
И если зимой глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отрицал возможность продления учебного года, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», то весной он заявил, что каждая школа сама вправе корректировать свои учебные планы.
- Некоторые регионы по понятным причинам продлевали на неделю осенние каникулы, частично переводили учеников на дистант. Но мы всем регионам давали рекомендации по корректировке учебных планов, чтобы ни в коем случае не понизилось качество образования. Изменение учебного плана - это должно быть решение школы, педагогического коллектива. Главный принцип: ученики должны полноценно освоить образовательные программы. Но при этом важно не допустить превышения образовательной нагрузки, - акцентировал Кравцов.
Незапланированные каникулы
Изменил свое отношение к возможной учебе летом и министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Он заявил, что летние каникулы у школьников начнутся позже из-за коронавируса и майских праздников. В начале мая у российских школьников появились 10-дневные незапланированные каникулы. Поэтому Федорчук не исключает возможности продления учебы в июне для региональных школ.
- В мае четыре рабочих дня у нас выпадает. Возможно, придется в наши документы внести изменения, связанные с окончанием учебного года. Но это в основном коснется не выпускных классов, – завил Федорчук.
Напомним, что по графику летние каникулы в российских школах бывают с 31 мая по 31 августа. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского управления образования Михаил Каркавин, в городских школах летние каникулы начинаются по разному — где-то уходят отдыхать 25 мая, в каких-то - 6 июня. Как правило, раньше заканчивают учебный год ученики младших классов. Выпускники — особая тема: у них экзамены по установленному графику, который расписан в том числе на лето.
Приказ учиться летом
До последнего времени было неясно, до какого числа учатся школьники. Но изменения все-таки произошли. Например, в школе №1 Бердска уже объявили, что ученики из классов среднего звена будут учиться первую неделю июня 2021 года, а четвертая четверть официально завершается в этом учебном заведении 18 июня. Образовательные организации корректируют учебный план, чтобы дети не отстали в знаниях из-за большего, чем обычно, отдыха в течение года. Но сокращать каникулы за счет последних августа не собираются.
Напомним, что по закону об образовании, летние каникулы школьников не могут быть короче двух месяцев. Нельзя сдвигать каникулы более чем на две недели. Впрочем, все зависит от ситуации с коронавирусом в конкретном регионе. В случает ужесточения ограничений детей снова могут перевести на дистанционное обучение. Необходимо следить за официальными сообщениями властей и за информацией на сайте школы, где учится ребенок.
На сайте школы №1 Бердска уже размещены приказы директора с датами летних каникул. Они продлятся с 19 июня по 31 августа 2021 года. Решение принято на основании приказа городского управления образования от 28 апреля текущего года. Официально учебный год завершается 31 августа. А уже 1 сентября начинается новый.