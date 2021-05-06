Лицо Ивана Грозного воссоздали нейросети и блогер Денис Ширяев
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Лицо Ивана Грозного воссоздали нейросети и блогер Денис Ширяев

11:06:075/6/2021Фото: Telegram "denissexy"
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В его основе — знаменитая реконструкция Михаила Герасимова.

Энтузиаст уточнил, что облик не обязательно достоверный

Блогер и создатель YouTube-канала Денис Ширяев представил изображение лица Ивана Грозного, которое создали нейросети.

Специалист рассказал, что основой для создания была реконструкция облика Грозного, которую создал ученый Михаил Герасимов еще в середине прошлого века.

Напомним, что в 1963 году во время реставрационных работ вскрыли могилу монарха. Герасимову выпал шанс реконструировать облик Ивана Грозного. Ученый создал бюст с помощью своего уникального способа реконструкции лица по черепу. Этот образ сейчас хорошо известен многим людям.

- А я взял этот бюст-реконструкцию Ивана IV, скормил его нейронным сетям, обученным на десятках тысяч лиц, и получил примерно то, как он мог бы выглядеть, — отметил блогер. Головной убор царя он добавил в фоторедакторе.

Ширяев заметил, что образ – это просто догадка нейронных сетей, и он не обязательно является достоверным.

- Тем не менее, всегда интересно смотреть на приблизительные лица из прошлого, — добавил он.

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