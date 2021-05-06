Культовая игра Resident Evil выходит 7 мая 2021 в России

Уже завтра, 7 мая 2021 года, выходит новая часть серии Resident Evil — Resident Evil Village. Чем эти игры так понравились игрокам и чего стоит ждать от восьмой части? Давайте разбираться.
Сам жанр survival horror стал называться так после выхода первой части «Резидента» в далёком 1996 году — именно так разработчики описали тогда жанр своего детища. Название оказалось настолько удачным, что с тех пор все похожие игры, как вышедшие до, так и выходящие после стали указывать жанр «выживание в кошмаре». А в 2012 году в Книгу Рекордов Гиннеса (издание Gamer's edition) была добавлена Resident Evil 4, вышедшая в 2005, как самая продаваемая игра в данном жанре - общие объёмы были примерно 7,03 млн проданных экземпляров в июле 2011 года.
Разработчики восьмой части, стараясь повторить успех, берут всё хорошее из предыдущих Resident Evi, но и не забывают про нововведения. Например, грядущий «Резидент» будет от первого лица, а не от третьего, как ранее. Таким образом игрок сможет увидеть каждое неистовое сражение или яростную погоню глазами Итана Уинтерса — протагониста Resident Evil Village. Знакомый по предыдущим играм серии Крис Редфилд — персонаж игрока первой части, традиционно выступавший в образе героя, обзавёлся недобрыми намерениями. Деревня, в которой происходят события кишит новыми ужасными тварями. Они будут охотиться за игроком, пока тот пытается узнать что же тут вообще происходит и как выбраться живым. Местностью, в которой разворачивается сюжет, правят чудовищные антагонисты Карл Гейзенберг — фабрикой, водяной Сальваторе Моро — озером, Донна Беневенто — особняком и почти трёхметровая вампирша Альсина Димитреску, являющаяся главной антагонисткой части, — замком.