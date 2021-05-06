Названа лучшая вакцина против коронавируса в мире

Препарат Moderna стал лучшей в мире вакциной от коронавируса. Об этом заявили на Всемирном конгрессе вакцин – 2021, который прошел в режиме видеосвязи из-за распространения инфекции. До пандемии форум ежегодно проводился в Вашингтоне.
Медицинский препарат Moderna американской компании Pfizer стал победителем в номинации "Лучшая вакцина от COVID". Уточняется, что вакцину разрабатывали совместно с германским партнером BioNTech. В шорт-лист номинации также попал российский "Спутник V" и препарат британско-шведской компании AstraZeneca.
Также Moderna получила приз за «Лучшую новую технологию/платформу для вакцины». Еще одну высокую оценку в этой номинации получил BioNTech.
Конференции по проблемам разработки и продвижения медицинских препаратов много лет подряд проходят на Всемирном Конгрессе вакцин. Они проводятся при участии международных экспертов и ученых.