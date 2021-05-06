Активисты потребовали документы у медиков мобильной "скорой" на вакцинацию от коронавируса в Бердске: их не нашлось. Почему, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская
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Активисты потребовали документы у медиков мобильной "скорой" на вакцинацию от коронавируса в Бердске: их не нашлось. Почему, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская

12:06:315/6/2021,Дмитрий БороздинФото: Натальи Слесаревой
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Врачи не показали общественникам ни сертификаты, подтверждающие квалификацию, ни приказ главврача об открытии мобильного пункта. Мобильный пункт находился на площади Горького. Смотрите видео.

Пункт вакцинации в центре города позволит поставить прививку оперативно и в удобном месте, считают врачи.
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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С 5 мая в центре Бердска, на площади Горького, расположился мобильный пункт вакцинации от ковида. Санитарный автомобиль сразу же привлек внимание общественников. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» активист Наталья Слесарева, работавшие в мобильном пункте медики отказались предоставить жителям города документы, подтверждающие их квалификацию, равно как и копию приказа главврача Бердской ЦГБ, в соответствии с которым работают.

- Мы должны понимать, кто ставит прививку, врач, фельдшер или техничка, что это хотя бы медперсонал. Это во-первых. А во-вторых, насколько я знаю, эта вакцинация должна проходить в медицинских условиях, в учреждении, после обследования, а не как баранам на базаре. Даже животных в ветклиниках прививают, а тут людей, - возмущается Наталья Слесарева.

Об открытии мобильного пункта вакцинации действительно сообщается на сайте БЦГБ. Согласно объявлению, он будет работать каждый день, с 9 до 15 часов, до 7 мая. От пациентов требуется заполнить информированное согласие, а также иметь при себе паспорт, страховой полис и СНИЛС. Эту информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердила и главврач Алла Дробинская.

- Письмо об открытии мобильного пункта было направлено в минздрав Новосибирской области и управление Роспотребнадзора, администрацией города Бердска на оперативном штабе открытие тоже было согласовано. Такие мобильные пункты открываются в России во многих городах. Поэтому я не вижу никаких поводов для беспокойства для наших жителей, наоборот, это возможность пройти вакцинацию в более доступное время и в удобном месте, - считает Алла Николаевна.

По ее словам, перед вакцинацией пациентов осматривает фельдшер, а после прививки граждане еще полчаса находятся под наблюдением медиков в другом автомобиле. Также она подчеркнула, что вакцинация — добровольное мероприятие и против воли никто никаких уколов ставить не будет.

- Требования по открытию таких пунктов не предполагают, что сотрудники с собой должны возить сертификаты. Вакцина поступает в соответствии с разнарядкой Новосибирскоблфарма, в медицинские организации, подведомственные новосибирскому минздраву, поэтому и просто так никто и нигде не выйдет и не будет проводить вакцинацию. Машины принадлежат БЦГБ, а копия приказа с сегодняшнего дня у сотрудников будет, - заверила она "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 6 мая.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, как записаться на вакцинацию оперативно, а не ждать несколько недель.

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