В финале Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити»

Определились финалисты Лиги Чемпионов – «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в главном матче сезона.
Напомним, в полуфинале турнира английский клуб «Челси» на своем поле обыграл испанский «Реал» с счетом 2:0. Впервые за 9 лет игроки этого футбольного клуба стали участниками борьбы за главный европейский трофей.
Победитель финала получит право сыграть с победителем Лиги Европы УЕФА 2020/2021 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2021.
Финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 состоится в Стамбуле 29 мая.