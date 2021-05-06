В финале Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити»
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В финале Лиги чемпионов сыграют «Челси» и «Манчестер Сити»

12:10:325/6/2021Фото: pixabay.com
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Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 состоится в Стамбуле 29 мая.

«Челси» обыграл «Реал» и присоединился к «Манчестер Сити»

Определились финалисты Лиги Чемпионов – «Манчестер Сити» и «Челси» сыграют в главном матче сезона.

Напомним, в полуфинале турнира английский клуб «Челси» на своем поле обыграл испанский «Реал» с счетом 2:0. Впервые за 9 лет игроки этого футбольного клуба стали участниками борьбы за главный европейский трофей.

Победитель финала получит право сыграть с победителем Лиги Европы УЕФА 2020/2021 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2021.

Финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 состоится в Стамбуле 29 мая.

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