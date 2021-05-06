Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 6 по 15 мая

Для высадки растений, которые дают урожай над поверхностью земли лучшим периодом является фаза растущей луны, а для корнеплодов - период убывающей луны, поскольку движение соков направлено вниз на этой лунной фазе.
Новолуние в мае будет 11 числе, значит расти Луна будет с 12 мая по 25 мая, 26 мая - полнолуние.
В дни 6 и 7 мая луна располагается в созвездии Рыб, которое очень благотворно сказывается на растениях, которые растут под землей - это редиска, морковь, свекла, картофель. Можно посеять на рассаду огурцы и тыкву. Не забывайте, что у огурцов очень нежная корневая система, поэтому чтобы не проводить пикирование рассады, семечки сразу лучше высеивать в индивидуальные торфяные стаканчики.
8 и 9 мая - неблагоприятные дни для посадок, поэтому можно заняться подкормкой растений органическими удобрениями и бороться с вредителями и сорняками.
В дни 10, 11 и 12 мая луна совсем теряет свою энергетику, потому что наступает новолуние 11 мая, движение соков остановлено. Поэтому лучшим занятием станут обрезка сухих побегов, можно проредить всходы и пасынковать подросшие растения.
13 и 14 мая прекрасно подойдет для любых вьющихся растений - гороха, фасоли, можно садить клубнику, ампельные цветы. Можно приступать к высадке подросшей рассады помидоров, баклажанов и перцев в теплицу, если температура в ней держится около +20 градусов тепла.
15 мая можно садить баклажаны, картофель, капусту.