Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 6 по 15 мая
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 6 по 15 мая

4:20:135/6/2021Фото: pxhere
0

В дни 6 и 7 мая луна располагается в созвездии Рыб, которое очень благотворно сказывается на растениях, которые растут под землей - это редиска, морковь, свекла, картофель.

помидоры
Высадку рассады нужно делать в подходящие для этого дни по лунному календарю

Для высадки растений, которые дают урожай над поверхностью земли лучшим периодом является фаза растущей луны, а для корнеплодов - период убывающей луны, поскольку движение соков направлено вниз на этой лунной фазе.

Новолуние в мае будет 11 числе, значит расти Луна будет с 12 мая по 25 мая, 26 мая - полнолуние.

В дни 6 и 7 мая луна располагается в созвездии Рыб, которое очень благотворно сказывается на растениях, которые растут под землей - это редиска, морковь, свекла, картофель. Можно посеять на рассаду огурцы и тыкву. Не забывайте, что у огурцов очень нежная корневая система, поэтому чтобы не проводить пикирование рассады, семечки сразу лучше высеивать в индивидуальные торфяные стаканчики.

8 и 9 мая - неблагоприятные дни для посадок, поэтому можно заняться подкормкой растений органическими удобрениями и бороться с вредителями и сорняками.

В дни 10, 11 и 12 мая луна совсем теряет свою энергетику, потому что наступает новолуние 11 мая, движение соков остановлено. Поэтому лучшим занятием станут обрезка сухих побегов, можно проредить всходы и пасынковать подросшие растения.

13 и 14 мая прекрасно подойдет для любых вьющихся растений - гороха, фасоли, можно садить клубнику, ампельные цветы. Можно приступать к высадке подросшей рассады помидоров, баклажанов и перцев в теплицу, если температура в ней держится около +20 градусов тепла.

15 мая  можно садить баклажаны, картофель, капусту.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачавысадкалунный календарьрассадаблагоприятные дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем займетесь перед новолунием?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 6 по 15 мая
    4:20:13 5/6/2021
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 6 по 15 мая
    Российским заключенным облегчат жизнь: Разрешат приватность в туалетах
    4:04:39 5/6/2021
    Российским заключенным облегчат жизнь: Разрешат приватность в туалетах
    Злая собака напала на 4-летнего малыша в Новосибирске. СК найдет виновных
    3:39:10 5/6/2021
    Злая собака напала на 4-летнего малыша в Новосибирске. СК найдет виновных
    Самая сильная молитва об усопших на 11 мая – Радоницу 2021: читать можно дома и в церкви
    3:20:01 5/6/2021
    Самая сильная молитва об усопших на 11 мая – Радоницу 2021: читать можно дома и в церкви
    Бесплатный газ раздать россиянам в частные дома велел Путин. И назвал новые сроки
    3:06:10 5/6/2021
    Бесплатный газ раздать россиянам в частные дома велел Путин. И назвал новые сроки
    БердскЗаявление на 10 000 и 5650 на Госуслугах: можно ли писать после приказа Мишустина от 5 мая 2021 года о новых выплатах
    2:57:46 5/6/2021
    Заявление на 10 000 и 5650 на Госуслугах: можно ли писать после приказа Мишустина от 5 мая 2021 года о новых выплатах
    От коронавируса умер мужчина 46 лет за сутки на 6 мая в Новосибирской области
    2:51:58 5/6/2021
    От коронавируса умер мужчина 46 лет за сутки на 6 мая в Новосибирской области
    БердскЯвляется ли найденный смартфон хищением, ответил юрист
    2:47:09 5/6/2021
    Является ли найденный смартфон хищением, ответил юрист
    Пассажир умер на борту рейса Москва-Екатеринбург «Аэрофлота»
    2:38:00 5/6/2021
    Пассажир умер на борту рейса Москва-Екатеринбург «Аэрофлота»
    Россия сыграет с Канадой в финале юниорского ЧМ по хоккею. Дата и время матча
    2:35:09 5/6/2021
    Россия сыграет с Канадой в финале юниорского ЧМ по хоккею. Дата и время матча