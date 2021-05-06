Блогер Mellstroy заявится в суд Москвы 11 мая за избиение Instagram-модели Алены Ефремовой

В московском суде 11 мая начнут рассматривать по существу дело блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который избил девушку во время прямой трансляции на одном из видеохостингов, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда.
- Мировым судом участка № 376 Пресненского района Москвы рассмотрение дела по существу в отношении Андрея Бурима назначено на 11:00 11 мая, - рассказала сотрудница ведомства.
5 мая состоялось предварительное слушание по делу, и суд решил приступить к его рассмотрению по существу. На будущем заседании прокурор озвучит приговор, а у подсудимого будет возможность прокомментировать обвинительное заключение. Поле этого в суде начнут изучать доказательства.
Напомним, 19 октября прошлого года в апартаментах "Москва-Сити" блогер неоднократно ударил Instagram-модель Алену Ефремову лицом об стол во время прямой трансляции в интернете. Позже парень оттолкнул её, и она упала на пол. Это происходило на глазах гостей. Девушка получила сотрясение мозга и закрытую ЧМТ. Блогер находится под подпиской о невыезде.