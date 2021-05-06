Является ли найденный смартфон хищением, ответил юрист

Есть немало историй, когда суд признавал нашедших чужой телефон людей виновными в краже. Какие ошибки они совершили и почему находка может обернуться уголовной статьёй — читайте далее.
Законодательно найденные вещи регулируются статьёй 227 ГК России. Там сказано, что тот, кто нашёл такой предмет, должен сообщить хозяину. Если вещь найдена, например, в автобусе, её нужно сдать водителю, и тогда получивший этот предмет несёт все обязанности и получает все права нашедшего вещь. Во втором пункте указано, что в случаях, когда установить место пребывания владельца невозможно, то находку нужно отдать правоохранителям.
Что будет, если не отнести найденный смартфон в полицию или не вернуть владельцу? Кроме угрызений совести это будет расцениваться как кража. В 2018 году прокурор города Москвы Дмитрий Юдин разъяснял признаки кражи (ст. 158 УК РФ), в частности время окончания кражи — им будет момент, в который получено чужое имущество и реальная возможность пользоваться или распоряжаться им.