Сенсация: В Бердске закатали в асфальт разбитую дорогу по ул. Промышленной. Смотрите фото и видео

В Бердске на знаменитой улице Промышленной завершается ремонт дорожного полотна. «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 6 мая, проехал по новой дороге. На протяжении всей улицы теперь ровный асфальт.
- Раньше до "Колорлона" маршрутки ехали как черепахи, еле-еле, теперь долетаем за секунду, у водителей наверное праздник, - рассказала пассажирка 12 маршрутки Галина.
- Обещают отремонтировать Химзаводскую улицу. Но говорят денег хватит только на эти две — на Промышленную и Химзаводскую, поэтому в городе будет только ямочный ремонт,- поделился секретом водитель такси.
Действительно, на улице Химзаводской дорожники снимают старое дорожное покрытие.
- Да, будем делать до самого конца улицу Химзаводскую, будет хорошая дорога, - пообещали мастера.
«Курьер. Среда. Бердск» уже писал о полностью разбитой улице Химзаводская, по которой едут на работу трудящиеся промзоны, большегрузы и дачники.