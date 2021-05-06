Сенсация: В Бердске закатали в асфальт разбитую дорогу по ул. Промышленной. Смотрите фото и видео
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Сенсация: В Бердске закатали в асфальт разбитую дорогу по ул. Промышленной. Смотрите фото и видео

2:00:555/6/2021,Мартынова МаргаритаФото: Маргариты Мартыновой
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"Раньше до "Колорлона" маршрутки ехали как черепахи, еле-еле, теперь долетаем за секунду, у водителей, наверное, праздник", - рассказала пассажирка 12 маршрутки.

Завершается ремонт проезжей части по улице Промышленной в Бердске

В Бердске на знаменитой улице Промышленной завершается ремонт дорожного полотна. «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 6 мая, проехал по новой дороге. На протяжении всей улицы теперь ровный асфальт.

- Раньше до "Колорлона" маршрутки ехали как черепахи, еле-еле, теперь долетаем за секунду, у водителей наверное праздник, - рассказала пассажирка 12 маршрутки Галина.

- Обещают отремонтировать Химзаводскую улицу. Но говорят денег хватит только на эти две — на Промышленную и Химзаводскую, поэтому в городе будет только ямочный ремонт,- поделился секретом водитель такси.
Действительно, на улице Химзаводской дорожники снимают старое дорожное покрытие.
- Да, будем делать до самого конца улицу Химзаводскую, будет хорошая дорога, - пообещали мастера.
«Курьер. Среда. Бердск» уже писал о полностью разбитой улице Химзаводская, по которой едут на работу трудящиеся промзоны, большегрузы и дачники.

Новый асфальт

Знаменитая своими ямами дорога на улице Промышленной вновь стала гладкой

Ремонт дороги завершается

Нет больше ям и ухабов

Возле типографии

Новый асфальт уже "запачкали"

снимают старое дорожное полотно на улице Химзаводская

Дорожники пообещали сделать улицу Химзаводскую до конца

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