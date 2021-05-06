Когда Турцию откроют для туристов из России в 2021 году, стало известно

Названы возможные сроки открытия границ Турции– россияне могут попасть в страну уже этим летом, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.
- Изучается вопрос восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с аэропортами Турции, включая курорты, уже этим летом, после того как станет очевидной положительная динамика заболеваемости и третья волна пойдет на спад, — отметил источник.
Уточним, что в Турции с 7 мая введут усиленные ограничения по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Только после из отмены может возобновиться авиасообщение. В этот период в магазинах начнут продавать базовые товары для людей и животных.
Сейчас в стране действуют следующие ограничения: жителям нельзя покидать свои дома, за исключением выхода в магазин за продуктами или получения неотложной медицинской помощи.
Напомним, что 15 апреля было принято решение ограничить авиасообщение между странами на полтора месяца.