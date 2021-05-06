Нужно ли ехать на кладбище 9 мая 2021 и запрещено ли работать на земле в огороде? Что это за дата?
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Нужно ли ехать на кладбище 9 мая 2021 и запрещено ли работать на земле в огороде? Что это за дата?

5:20:435/6/2021Фото: svyatoyhram
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В этот день заканчивается праздничная пасхальная неделя, именуемая Светлой седмицей. Поэтому день именуют Антипасхой. В народе отмечается Красная горка.

икона
9 мая будет отмечаться Антипасха или Фомино воскресенье

9 мая 2021 года у православных будет отмечаться несколько дат. В этот день отмечается:


  • Последний день Светлой седмицы -Антипасха
  • Фомино воскресенье
  • Красная горка
  • День поминовения усопших воинов и День Победы

Антипасха, Красная горка и Фомино воскресенье

В этот день заканчивается праздничная пасхальная неделя, именуемая Светлой седмицей. Поэтому день именуют Антипасхой.

В этот день на службе в храме вспоминается неверующий апостол Фома, который не присутствовал при воскрешении Иисуса Христа и потом не поверил в Его воскресение. Он хотел лично убедиться в том, что Христос жив и коснуться его. На восьмой день после пасхи Христос явился к Фоме и дал прикоснуться к своим ранам, только после этого Фома поверил в чудо и назвал Иисуса Богом и Господом. Именно тогда появилось крылатое выражение - Фома Неверующий.

В народе широко отмечается праздник с наименованием Красная горка. В этот день возобновлялись сватовства и начинали играть свадьбы. Устраивались широкие массовые гуляние. Все наряжались в свои самые красивые наряды и шли вместе водить хороводы. Парни присматривали себе невест - этот день проходил, как большие смотрины. Слово "красная" пошло от слова "красивая". Потому так и называют этот день.

Работы в этот день откладывались, но не были строго запрещены. Если есть обязательная срочная работа, которую необходимо сделать прямо сегодня - можете ее спокойно выполнять. Но тяжелые работы все же лучше отложить.

День поминовения усопших воинов

Этот день привязан всегда к празднованию Дня Победы в России и в 2021 году он совпал с Антипасхой и Красной горкой. Радоница наступит только 11 мая, но в этот день в храмах обязательно пройдет поминальная лития в память о тех, кто погиб и подвергался страданиям и истязаниям в годы Великой Отечественной войны.

Поэтому в этот день после поминальной службы можно посетить и кладбище, если у вас были воевавшие и погибшие на войне в особенности родные и близкие люди. В этот день также можно навести порядок на могилах к Радонице. Помните о строгом запрете приносить на кладбище еду и алкоголь - это языческие традиции, не подобающие православному человеку.

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