Россия сыграет с Канадой в финале юниорского ЧМ по хоккею. Дата и время матча

Российские хоккеисты поборются с командой Канады за первенство в финале юниорского чемпионата мира-2021.
Напомним, что на этом турнире выступают спортсмены не старше 18 лет. Игры проходят в американском городе Фриско.
Первым финалистом чемпионата стала сборная Канады, которая одержала оглушительную победу над шведскими спортсменами - действующими победителями турнира. Счет встречи – 8:1.
Второй финалист – сборная России, обыгравшая в полуфинале чемпионата команду Финляндии со счетом 6:5.
Финал турнира, в котором сыграют команды Канады и России, состоится в ночь на 7 мая по московскому времени.