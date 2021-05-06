Россия сыграет с Канадой в финале юниорского ЧМ по хоккею. Дата и время матча
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Россия сыграет с Канадой в финале юниорского ЧМ по хоккею. Дата и время матча

2:35:095/6/2021Фото: Скриншот из видео
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На этом турнире выступают спортсмены не старше 18 лет. Игры проходят в американском городе Фриско.

Хоккеисты сборной России вышли в финал турнира

Российские хоккеисты поборются с командой Канады за первенство в финале юниорского чемпионата мира-2021.

Напомним, что на этом турнире выступают спортсмены не старше 18 лет. Игры проходят в американском городе Фриско.

Первым финалистом чемпионата стала сборная Канады, которая одержала оглушительную победу над шведскими спортсменами - действующими победителями турнира. Счет встречи – 8:1.

Второй финалист – сборная России, обыгравшая в полуфинале чемпионата команду Финляндии со счетом 6:5.

Финал турнира, в котором сыграют команды Канады и России, состоится в ночь на 7 мая по московскому времени.

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