Пассажир умер на борту рейса Москва-Екатеринбург «Аэрофлота»

5 мая в аэропорт Перми Большое Савино экстренно приземлился пассажирский самолет. Судно летело из Москвы в Екатеринбург. Рейс «Аэрофлота» SU-1406 приземлился в Перми ночью 5 мая из-за того, что на борту стало плохо 72-летнему пассажиру.
Как только самолет сел, на борт поднялись медики. Но пассажир уже умер. По предварительным данным дедушка умер из-за сердечного приступа.
В пресс-службе аэропорта Перми не стали опровергать инцидент:
— Пассажиру стало плохо, пилот запросил посадку и медицинскую помощь, но, к сожалению, мужчина скончался. Тело забрали, а борт продолжил движение. Самолет приземлился в 01:01 местного времени, вылетел в 02:50.