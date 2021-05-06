Пассажир умер на борту рейса Москва-Екатеринбург «Аэрофлота»
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Пассажир умер на борту рейса Москва-Екатеринбург «Аэрофлота»

2:38:005/6/2021Фото: pixabay.com
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Как только самолет сел, на борт поднялись медики. Но пассажир уже умер. По предварительным данным дедушка умер из-за сердечного приступа.

На борту самолета, летевшего в Екатеринбург, умер пассажир

5 мая в аэропорт Перми Большое Савино экстренно приземлился пассажирский самолет. Судно летело из Москвы в Екатеринбург. Рейс «Аэрофлота» SU-1406 приземлился в Перми ночью 5 мая из-за того, что на борту стало плохо 72-летнему пассажиру.

Как только самолет сел, на борт поднялись медики. Но пассажир уже умер. По предварительным данным дедушка умер из-за сердечного приступа.

В пресс-службе аэропорта Перми не стали опровергать инцидент:

— Пассажиру стало плохо, пилот запросил посадку и медицинскую помощь, но, к сожалению, мужчина скончался. Тело забрали, а борт продолжил движение. Самолет приземлился в 01:01 местного времени, вылетел в 02:50.

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