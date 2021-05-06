Выбор наушников
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Выбор наушников

2:30:555/6/2021Фото: zoodmall.uz
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Правильный выбор наушников – гарантия получения высокого качества звука.

наушники
Правильный выбор наушников – гарантия получения высокого качества звука

Сегодня производители предлагают наушники в огромном разнообразии. Поэтому при их выборе всегда возникает много вопросов. Прежде всего, перед выбором аксессуаров необходимо определиться с целью из использования.

Классифицируются наушники на следующие виды:


  • Вставные. Это самая миниатюрная разновидность аксессуаров. Устройства погружают в слуховой проход уха и поэтому обеспечивают звучание внутри головы. Герметичность достигается специальными пенными или силиконовыми насадками. Такие аксессуары отличаются эргономичностью и хорошей шумоизоляцией. Благодаря использованию новейших аудиотехнологии вставные наушники гарантируют великолепное звучание.
  • Накладные. Это классический вариант. Они оснащены чашечками, которые плотно прилегают к ушным раковинам. Аксессуары отличаются довольно большим размером, поэтому в них монтируются высококачественные звуковые излучатели, что гарантирует получение чистого звука. Данный тип наушников считается универсальным, аксессуары подходят как для домашнего, так и для портативного прослушивания. Меломаны могут их использовать для пробежек и фитнеса. Существуют варианты с нестандартными креплениями.
  • Полноразмерные. Это крупногабаритные модели, которые оснащаются большими чашками и просторными амбушюрами. Это повышает комфортность использования. Несмотря на громоздкость аксессуаров, они отличаются небольшим весом. Ранее данный тип наушников использовался для студийного прослушивания.

Все выше перечисленные виды наушников могут быть проводными или беспроводными. Геймерские модели оснащаются встроенным микрофонам. Кроме того такие модели всегда отличаются ярким дизайном. Кроме того такие наушники характеризуются  выразительной прорисовкой пространства. Это позволяет более качественно передавать спецэффекты. Спортивные модели отличаются улучшенной эргономичностью, что позволяет более надежно фиксировать аксессуары на голове в процессе занятий спортом или фитнесом. Они характеризуются повышенной надежностью и могут выдерживать повышенные нагрузки.

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наушники
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