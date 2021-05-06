От коронавируса умер мужчина 46 лет за сутки на 6 мая в Новосибирской области

В Новосибирской области названы новые данные о зараженных коронавирусам. За сутки на 6 мая больных пациентов стало больше на 73. Всего же за все время пандемии в регионе выявлено 41 552 случаев коронавируса, в том числе у 2 520 детей. Отмечается, что за это время выздоровели от болезни 37 946 пациентов выздоровели. За последние сутки таких счастливчиков стало на 49 больше.
Но есть и трагическая информация - за последние сутки от вируса умерли 5 сибиряков. Жертвами стали женщины в возрасте 71 и 83 лет и трое мужчин в возрасте 82, 66 и 46 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 777 человек.
Отмечается, что в инфекционные стационары региона с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 1 158 пациентов, в том числе 8 детей.
Продолжают борьбу за жизнь в реанимациях больниц региона 48 человек. На ИВЛ находятся 4 новосибирца.
Примечательно. что за сутки зарегистрировано 2 206 обращений из-за ОРВИ.