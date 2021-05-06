В ЦГБ Бердска умер велосипедист Вячеслав Никулин, которого сбил грузовик

54-летний пенсионер, бывший военный связист и спортсмен Вячеслав Никулин, пострадавший в ДТП, скончался в Бердске 2 мая.
Напомним, что ДТП с участием грузового автомобиля и велосипедиста произошло 30 апреля.
В ГИБДД подтвердили, что грузовик «Хёндэ» выезжал с второстепенной дороги на главную, по которой двигался Вячеслав. Водитель, во видимому, не заметил и сбил пенсионера. Пострадавшего доставили в реанимацию ЦГБ Бердска.
— В столкновении с грузовиком «Хёндэ» мужчина 1967 года рождения получил многочисленные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства, способствующие совершению данного дорожно-транспортного происшествия, — рассказала старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО Ольга Гейнисман.
Делать операцию пострадавшему в ДТП пенсионеру в первый же день не стали. Медики ввели его в искусственную кому. 2 мая в 22:30 Вячеслав Никулин скончался в больнице.
Родные погибшего утверждают, что водитель грузовика ни разу не связался с ними. Известно только, что 34-летний нарушитель приезжал на БЭМЗ из Новосибирска.