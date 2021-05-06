В ЦГБ Бердска умер велосипедист Вячеслав Никулин, которого сбил грузовик
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В ЦГБ Бердска умер велосипедист Вячеслав Никулин, которого сбил грузовик

3:14:155/6/2021Фото: ГИБДД ГУ МВД
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Грузовик «Хёндэ» выезжал с второстепенной дороги на главную, по которой двигался Вячеслав Никулин. Водитель, по видимому, не заметил его и сбил пенсионера. Пострадавшего доставили в реанимацию.

ДТП произошло 30 апреля

54-летний пенсионер, бывший военный связист и спортсмен Вячеслав Никулин, пострадавший в ДТП, скончался в Бердске 2 мая.

Напомним, что ДТП с участием грузового автомобиля и велосипедиста произошло 30 апреля.

В ГИБДД подтвердили, что грузовик «Хёндэ» выезжал с второстепенной дороги на главную, по которой двигался Вячеслав. Водитель, во видимому, не заметил и сбил пенсионера. Пострадавшего доставили в реанимацию ЦГБ Бердска.

— В столкновении с грузовиком «Хёндэ» мужчина 1967 года рождения получил многочисленные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства, способствующие совершению данного дорожно-транспортного происшествия, — рассказала старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО Ольга Гейнисман.

Делать операцию пострадавшему в ДТП пенсионеру в первый же день не стали. Медики ввели его в искусственную кому. 2 мая в 22:30 Вячеслав Никулин скончался в больнице.

Родные погибшего утверждают, что водитель грузовика ни разу не связался с ними. Известно только, что 34-летний нарушитель приезжал на БЭМЗ из Новосибирска.

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