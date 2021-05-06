Вместо военных стаи собак живут на территории Бердской экс-бригады спецназа ГРУ. Разрушение части смотрите на фото и видео
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Вместо военных стаи собак живут на территории Бердской экс-бригады спецназа ГРУ. Разрушение части смотрите на фото и видео

5:32:475/6/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Территория за воротами не ухожена, асфальт засыпан старыми листьями и потихоньку зарастает травой. Видно, что тут человек - редкий гость. А сами "голубые береты" по праздникам, через дырки в заборах проникают на территорию части.

Ворота закрыты, но пролезть можно легко через щели

Название района Бердска - военный городок, потихоньку становится историческим. После того, как из нашего города ушла бригада спецназа ГРУ, территория военной части закрыта и пустует. Сегодня, 6 мая 2021 года, «Курьер. Среда. Бердск» побывал в военном городке, мы посмотрели, что происходит возле ворот и на территории, где ранее размещалась бригада спецназа, поговорили с жителями соседних домов.

Ворота закрыты, но не плотно, между бетонным забором и воротами большие зазоры, через них вполне может пройти взрослый человек. Сам забор цел и местами по нему протянута колючая проволока, но высота забора небольшая, его легко преодолеть.

Территория за воротами не ухожена, асфальт засыпан старыми листьями и потихоньку зарастает травой. Видно, что тут человек - редкий гость. Недалеко от ворот на асфальте живописно расположилась стая бродячих собак, видно около семи псов, все как на подбор большие и крепкие. Тихо. Ветер шумит и поют птицы. Людей на территории не видно.

- Это теперь место сбора подростков. После того, как их разогнали из здания бывшего магазина «Военторг», они стали собираться на территории воинской части. Но ведут себя тихо, не жгут ничего. С собаками они видно дружат, может подкармливают их. Удивительно, но стая собак, которая там живет, явно не голодает. Собаки огромные, их много. Не знаем, кто их кормит. Иногда появляется какая-то машина белая, КПП открывают, там архив вроде какой-то говорят. Тихо там на территории, - рассказали женщины из дома напротив.

- Да там нет никого. Иногда видим, может раз в неделю, человек один проходит по территории. Раз видели - приехал бывший спецназовец, тут служил, заехал вспомнить молодость, товарищей, свою родную бригаду. Приезжают на день ВДВ ребята, кто тут служил, перепрыгивают через забор, им он не помеха. Наши на заходят, там собак стая, туда заходить-то надо с лопатой. Своих видимо собаки не трогают, - рассказали мужчины на парковке возле военной части.

Напомним, что 17 марта 2009 года "Курьер. Среда. Бердск" сообщил о том, что в 67-й бригаде специального назначения ГРУ состоялся ритуал прощания с боевым знаменем части.
- 17 марта командир бригады полковник Михаил Шустов построил на плацу всех офицеров и солдат-срочников. Вынесли знамя, которое являлось символом части девять лет. Солдаты преклонили колени. Знамя зачехлили не снимая с древка, чтобы вместе со всеми документами в ближайшие дни сдать вышестоящему руководству. Так происходит ликвидация войсковых частей, — писал «Курьер. Среда. Бердск».


Историческая справка

Бердская отдельная бригада специального назначения создана в ноябре 1984 года. В 1994 году она была введена в состав группы немедленного реагирования мобильных сил Российской Федерации. Знамя 4-й отдельной бригады специального назначения было вручено бердской отдельной бригаде в 2000 году.
Бердская отдельная бригада специального назначения создана в ноябре 1984 года. В 1994 году она была введена в состав группы немедленного реагирования мобильных сил Российской Федерации. Знамя 4-й отдельной бригады специального назначения было вручено бердской отдельной бригаде в 2000 году.

Комбригом бердской бригады спецназа был полковник Михаил Шустов. До него в разное время бригадой командовали подполковник Агапонов, полковники Тарасовский, Поляков, Мокров.
В декабре 1994 года бригада первой вошла в Грозный. В 1995 году Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий, присвоено звание Героя Российской Федерации капитану Игорю Лелюху (посмертно), лейтенанту Дмитрию Ерофееву (посмертно) и майору Евгению Конопелькину. в 2000 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задания, присвоены звания Героя Российской Федерации снайперу особой роты прапорщику Олегу Куянову (посмертно), старшему радисту роты связи рядовому Ивану Анурееву, командиру роты специального назначения майору Дмитрию Сафину. Погибли при выполнении специальных задач на территории Северного Кавказа 45 военнослужащих бригады. Около 25 тысяч солдат и офицеров прошли службу в бригаде. Более трех тысяч воинов-спецназовцев награждены государственными наградами. Комбригом бердской бригады спецназа был полковник Михаил Шустов. До него в разное время бригадой командовали подполковник Агапонов, полковники Тарасовский, Поляков, Мокров.
В декабре 1994 года бригада первой вошла в Грозный. В 1995 году Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий, присвоено звание Героя Российской Федерации капитану Игорю Лелюху (посмертно), лейтенанту Дмитрию Ерофееву (посмертно) и майору Евгению Конопелькину. в 2000 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задания, присвоены звания Героя Российской Федерации снайперу особой роты прапорщику Олегу Куянову (посмертно), старшему радисту роты связи рядовому Ивану Анурееву, командиру роты специального назначения майору Дмитрию Сафину. Погибли при выполнении специальных задач на территории Северного Кавказа 45 военнослужащих бригады. Около 25 тысяч солдат и офицеров прошли службу в бригаде. Более трех тысяч воинов-спецназовцев награждены государственными наградами.

За воротами на территории запустение

КПП закрыто, но в воротах щели, можно легко зайти

Дорога зарастает травой

Вторые ворота закрыты на замок, но огромная дыра перемотана веревкой, которую можно сдвинуть и залезть на территорию

Второе КПП закрыто, висит замок

Ворота не преграда

Через забор легко перелезают подростки

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стая собактерритория воинской частиворота закрыты
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