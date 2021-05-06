Бесплатный газ раздать россиянам в частные дома велел Путин. И назвал новые сроки
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Бесплатный газ раздать россиянам в частные дома велел Путин. И назвал новые сроки

3:06:105/6/2021Фото: pixabay.com
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Отмечается, что уже до 1 июля 2021 года в правительство должен быть представлен график догазификации населённых пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. В рамках указа Путина должен уменьшится размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети.

Правительство утвердило «дорожную карту» повышения газификации регионов

Президент России Владимир Путин дал новые поручения правительству России. Ране сообщалось, что к 2030 году уровень газификации регионов страны должен вырасти более чем на 10% и достичь 82,9. Важный момент - подключение к газу должно быть ускоренным и с наименьшими тратами для владельцев частных домов.

Новый документ содержит все самое важное. Например, совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимости для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистральной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем учёта поставляемого газа.

Отмечается, что уже до 1 июля 2021 года в правительство должен быть представлен график догазификации населённых пунктов на 2021–2022 годы, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. В рамках указа Путина должен уменьшится размер пошлины за госрегистрацию прав на газораспределительные сети.

«Дорожная карта» предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий. Её основой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. Введение института единого оператора газификации в каждом субъекте позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов с мероприятиями по подключению к сетям различных объектов, включая домовладения.

Также Путин поставил сроки. что до конца II квартала этого года должны быть подготовлены предложения по формированию единой программы газификации до 2030 года. Она объединит существующие региональные планы, а её реализации поможет единый оператор газификации. Также у потребителей к этому сроку, как планируется, появится возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом. В нее войдут подключение, поставка, техобслуживание. Указано, что такой сервис должен действовать по принципу «одного окна» и быть доступен на едином портале госуслуг. То же самое касается услуги по подключению объектов капстроительства к сетям газораспределения. В новый документ включат 54 пункта. Большая часть будет реализована в 2021–2022 годах.

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