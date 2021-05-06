Когда будет Ураза байрам-2021: сколько еще продлится пост Рамадан у мусульман?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда будет Ураза байрам-2021: сколько еще продлится пост Рамадан у мусульман?

6:20:555/6/2021Фото: Pixabay
0

Рано утром 13 мая 2021 года до восхода солнца каждый мусульманин должен помыться, надеть чистые одежды и отправиться в мечеть на всеобщую праздничную молитву, которая будут продолжаться почти до обеда.

ураза
Пост у мусульман длится 29 или 30 дней согласно лунного календаря
Сюжет: Обряды мусульман
С 8 на 9 мая - Ночь предопределения-2021: категорические запреты и что обязательно сделать мусульманину

С 8 на 9 мая - Ночь предопределения-2021: категорические запреты и что обязательно сделать мусульманину13 мая – Ураза Байрам-2021: как отмечают его мусульманеЕщё 39 новости

После великого месяца Рамадан, на всем протяжении которого мусульмане держат строгий пост, наступает большой праздник разговения, называемый Ураза-байрам. В 2021 году он наступит 13 мая, поскольку пост Рамадан окончится 12 мая с закатом солнца. Осталась неделя поста.

Накануне праздника разговения все начинают подготовку к празднованию Готовятся самые вкусные и сытные блюда, часть из которых раздается родственникам и бедным людям. В доме накануне праздника и в сам праздник обязательно должно пахнуть вкусной едой. Мусульманин хозяин дома всегда перед праздником выплачивает обязательную милостыню за себя и за каждого члена своей семьи и за слуг, если они есть.

Рано утром до восхода солнца каждый мусульманин должен помыться, надеть чистые одежды и отправиться в мечеть на всеобщую праздничную молитву, которая будут продолжаться почти до обеда. После молитв все радостно друг друга поздравляют, веселятся, дома накрываются праздничные столы. Праздник не принято отмечать в кругу своей семьи. Многие накрывают столы на улицах во дворе, чтобы каждый желающий мог присоединиться к празднику. Ходят в гости и приглашают к себе. В этот день мусульмане чувствуют свою общность и ощущают себя одно большой любящей семьей. Бедным помогают отпраздновать и помогают им тоже накрыть стол. Никого никогда не обижают в этот великий праздник - ругаться запрещено.

Обязательны добрые дела в этот день. Обязательно в этот день нужно посетить старших родственников и родителей. Можно посещать кладбища и поминать умерших.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ислампраздникирамаданураза-байраммусульманские праздникиокончание поста
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Где вы будете праздновать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Скрыть объявление

Последние новости