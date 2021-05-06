Когда будет Ураза байрам-2021: сколько еще продлится пост Рамадан у мусульман?

После великого месяца Рамадан, на всем протяжении которого мусульмане держат строгий пост, наступает большой праздник разговения, называемый Ураза-байрам. В 2021 году он наступит 13 мая, поскольку пост Рамадан окончится 12 мая с закатом солнца. Осталась неделя поста.
Накануне праздника разговения все начинают подготовку к празднованию Готовятся самые вкусные и сытные блюда, часть из которых раздается родственникам и бедным людям. В доме накануне праздника и в сам праздник обязательно должно пахнуть вкусной едой. Мусульманин хозяин дома всегда перед праздником выплачивает обязательную милостыню за себя и за каждого члена своей семьи и за слуг, если они есть.
Рано утром до восхода солнца каждый мусульманин должен помыться, надеть чистые одежды и отправиться в мечеть на всеобщую праздничную молитву, которая будут продолжаться почти до обеда. После молитв все радостно друг друга поздравляют, веселятся, дома накрываются праздничные столы. Праздник не принято отмечать в кругу своей семьи. Многие накрывают столы на улицах во дворе, чтобы каждый желающий мог присоединиться к празднику. Ходят в гости и приглашают к себе. В этот день мусульмане чувствуют свою общность и ощущают себя одно большой любящей семьей. Бедным помогают отпраздновать и помогают им тоже накрыть стол. Никого никогда не обижают в этот великий праздник - ругаться запрещено.
Обязательны добрые дела в этот день. Обязательно в этот день нужно посетить старших родственников и родителей. Можно посещать кладбища и поминать умерших.