Злая собака напала на 4-летнего малыша в Новосибирске. СК найдет виновных

СК Новосибирской области инициировал проверку по факту нападения злой собаки на 4-летнего ребенка. Инцидент произошел в Новосибирске на Шевченковском жилмассиве. Как сообщают местные СМИ, там разгуливает стая бездомных собак. Один из них напал на ребенка.
- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Следствию выяснит, был ли на самом деле инцидент и какие травмы причинены малышу.
- Будет проверено, в полной ли мере осуществляется отлов бездомных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметила Анастасия Кулешова сегодня, 6 мая.