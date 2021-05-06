Когда Вознесение Господне в 2021 году: точная дата и смысл праздника
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Когда Вознесение Господне в 2021 году: точная дата и смысл праздника

8:20:445/6/2021Фото: Елицы.Медиа
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Суть праздника заключается в том, чтобы жить праведно, любить ближнего и соблюдать заповеди Божьи, тогда душа каждого человека сможет вознестись на небеса.

икона
Вознесение - крупный церковный праздник

К Пасхе привязано по дате празднования много праздников и Вознесение Господне (большой двунадесятый праздник) тоже отмечается из года в год в разные даты. Так, в текущем году, он будет отмечаться 10 июня - на сороковой день после Светлого Христова Воскресения.

Этим праздником официально заканчивается празднование Пасхи. До этого дня Иисус после воскресения жил среди своих учеников и обычных людей, чтобы укрепить их веру. На 40 день он собрал всех своих учеников на Елеонской горе, рассказал им о том, что будет второе пришествие и вознесся в небеса. Это первый день его жизни в славе Божией.

В этот день по традиции считается, что открыты небесные врата, а Спаситель спускается на землю и может под видом нищего ходить среди людей. Поэтому в этот день строго запрещается обижать нищих и бедных, нужно подавать им милостыню и по доброму с ними обходиться. Конечно, так нужно всегда обращаться с теми, кто просит о помощи, ведь пред Господом все равны и любить нужно каждого своего ближнего.

Вознесение празднуется 10 дней до Троицы.

Суть праздника заключается в том, чтобы жить праведно, любить ближнего и соблюдать заповеди Божьи, тогда душа каждого человека сможет вознестись на небеса.

Запреты

В Вознесение запрещены работы по дому и в огороде. Запрещено злиться, плевать на землю, обижать кого-бы то ни было, пить алкоголь, ругаться, ходить на рыбалку и охоту, обижаться самим. Запрещается сегодня выносить из дома мусор.

Приметы

Какая погода в этот день, такая сохранится и на протяжении 6 недель.

Птицы весело поют - на следующей неделе еще теплее будет.

Дождь на Вознесение обещает грозу в Ильин день 2 августа.

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