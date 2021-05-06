Как себя чувствует 9-летний мальчик с 90% ожогами тела, вынесенный соседом на руках из горящего дома в Искитиме

Стало известно, как чувствует себя пострадавший на пожаре 9-летний ребенок из Искитима.
Напомним, что пожар произошел на ул. Подгорной в Искитиме 5 мая. Клубы черного дыма заметили соседи, живущие напротив. 62-летний Александр Киркин, не раздумывая побежал на помощь. Дом полыхал. Глава семейства тем временем находился на работе. Услышав крик ребенка сосед Киркин двинулся в открытый огонь. Мать ребенка успела выскочить и ждала снаружи. Пострадавшего мальчика Александр из огня вынес и передал матери. У мальчика сгорели волосы, кожа висела лохмотьями. Медики ребенка и мать госпитализировали в Искитим.
Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", ребенок в областную больницу Новосибирска не поступал. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы больницы Виктория Перязева и Марина Пляскина.
- Ребенка у нас нет, - сообщили в областной больнице сегодня, 6 мая.
Из собственных источников редакции стало известно, что в настоящее время ребенок продолжает пребывать в реанимации Искитима.
- Мальчик пока жив. У него 90% ожогов тела. При поступлении консультирован. Ему оказана помощь, перевязан. Весь ребенок обожжен. Есть участки необоженные, но они закопченные. Крайне тяжелый ребенок. Я так понимаю, он весь в огне побывал, - сообщил источник редакции "Курьер. Среда. Бердск" .
Произошедший в Искитиме пожар на контроль взял Следственный комитет Новосибирской области.
- Проводится доследственная проверка,- заявила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ подполковник юстиции Анастасия Кулешова.
"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием событий.