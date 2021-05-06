Как себя чувствует 9-летний мальчик с 90% ожогами тела, вынесенный соседом на руках из горящего дома в Искитиме
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Как себя чувствует 9-летний мальчик с 90% ожогами тела, вынесенный соседом на руках из горящего дома в Искитиме

5:21:585/6/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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Мать ребенка успела выскочить из пепелища. Мальчик на пожаре крайне пострадал: у него сгорели волосы, а кожа висела лохмотьями. СК инициировал доследственную проверку.

За жизнь мальчика борются врачи

Стало известно, как чувствует себя пострадавший на пожаре 9-летний ребенок из Искитима.

Напомним, что пожар произошел на ул. Подгорной в Искитиме 5 мая. Клубы черного дыма заметили соседи, живущие напротив. 62-летний Александр Киркин, не раздумывая побежал на помощь. Дом полыхал. Глава семейства тем временем находился на работе. Услышав крик ребенка сосед Киркин двинулся в открытый огонь. Мать ребенка успела выскочить и ждала снаружи. Пострадавшего мальчика Александр из огня вынес и передал матери. У мальчика сгорели волосы, кожа висела лохмотьями. Медики ребенка и мать госпитализировали в Искитим.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", ребенок в областную больницу Новосибирска не поступал. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы больницы Виктория Перязева и Марина Пляскина.

- Ребенка у нас нет, - сообщили в областной больнице сегодня, 6 мая.

Из собственных источников редакции стало известно, что в настоящее время ребенок продолжает пребывать в реанимации Искитима.

- Мальчик пока жив. У него 90% ожогов тела. При поступлении консультирован. Ему оказана помощь, перевязан. Весь ребенок обожжен. Есть участки необоженные, но они закопченные. Крайне тяжелый ребенок. Я так понимаю, он весь в огне побывал, - сообщил источник редакции "Курьер. Среда. Бердск" .

Произошедший в Искитиме пожар на контроль взял Следственный комитет Новосибирской области.

- Проводится доследственная проверка,- заявила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ подполковник юстиции Анастасия Кулешова.

"Курьер. Среда. Бердск" продолжает следить за развитием событий.

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