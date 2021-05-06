Необыкновенное поздравление с Пасхой 2021 от детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Смотрите трогательное видео с Лизой и Гарри
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Необыкновенное поздравление с Пасхой 2021 от детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Смотрите трогательное видео с Лизой и Гарри

4:59:015/6/2021Фото: instagram.com/alla_orfey
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Фолловеры певицы пришли в восторг от такого поздравления. В комментариях отметились и многие знаменитости с ответными поздравлениями: Денис Клявер, Ирина Салтыкова, Арман Давлетяров и Игорь Николаев.

Алла Борисовна публикует фото и видео своих детей


Дива народной эстрады Алла Пугачева часто публикует фотографии и видео своих детей - Лизы и Гарри. Великий православный праздник Пасха не стал исключением. 2 мая 2021 года видео с ребятишками снято на фоне пасхальной корзины с куличами, крашеными яйцами. Лиза и Гарри нарядились в одинаковую одежду. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой произнесли строки поздравительного стихотворения очень эмоционально и с выражением.

Фолловеры певицы пришли в восторг от такого поздравления. В комментариях отметились и многие знаменитости с ответными поздравлениями: Денис Клявер, Ирина Салтыкова, Арман Давлетяров и Игорь Николаев.

 



 










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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)








 










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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)




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