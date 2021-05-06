Необыкновенное поздравление с Пасхой 2021 от детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Смотрите трогательное видео с Лизой и Гарри

Дива народной эстрады Алла Пугачева часто публикует фотографии и видео своих детей - Лизы и Гарри. Великий православный праздник Пасха не стал исключением. 2 мая 2021 года видео с ребятишками снято на фоне пасхальной корзины с куличами, крашеными яйцами. Лиза и Гарри нарядились в одинаковую одежду. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой произнесли строки поздравительного стихотворения очень эмоционально и с выражением.
Фолловеры певицы пришли в восторг от такого поздравления. В комментариях отметились и многие знаменитости с ответными поздравлениями: Денис Клявер, Ирина Салтыкова, Арман Давлетяров и Игорь Николаев.
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