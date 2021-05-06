Песков дал ответ о работе Петрова и Боширова на Кремль

После заявления Bellingcat о том, что Петров и Бошаров работают на Кремль, Дмитрий Песков ответил на вопросы, последовавшие за данной информацией.
Пресс-секретарь Президента России заявил, что данные россияне не работают в Кремле и администрации президента. Тем более, что в аппарате нет подразделения, которое занимается спортивным питанием.
"Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль – это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. В нём располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации президента", - сказал Песков.
После отравления Скрипалей, официальный Лондон стал считать Александра Петрова и Руслана Бошарова подозреваемыми в преступлении, совершенном на их территории. После оба заявляли, что работают в индустрии фитнеса и занимаются спортивным питанием, пишут РИА Новости.