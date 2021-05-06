26 мая – первое затмение 2021 года: солнечное или лунное?

26 мая текущего года ожидается первое в своем роде событие 2021 года - полное лунное затмение в созвездии Стрельца.
Также в этот день состоится Полнолуние в точке перигея, то есть очень близко к Земле.
Время начала затмения - 12.44 по московскому времени. Абсолютно полностью Луна закроется в 14.18 по московскому времени и останется в таком состоянии 14 минут 30 секунд. Для наблюдения на территории России в большинстве регионов это событие пройдет незамеченным, поскольку Луна будет находиться за линией горизонта. Наблюдать за событием можно будет только на Дальнем Востоке.
С точки зрения астрологов лунное затмение всегда является пиков развития чего бы то ни было. Это значит, что в этот день вы сможете увидеть комплексно те результаты, которые сложились в результате ваших действий в последнее время. Поэтому такое затмение считается кармическим и открывает коридор затмений. Коридор закроется 10 июня кольцевым затмением солнца. Две недели люди будут подводить итоги своей жизни.
Таким образом включается закон бумеранга, как часто говорят в народе. Все совершенное вами в последнее время вернется к вам с лихвой. И мы вас поздравляем, если вы жили честно, никому не причиняли зла и помогали тем, кто в этом нуждался.
Очень много в этот период случается браков и разводов. Браки заключаются у тех, кто поистине готов к серьезным отношениям, а разводы у тех, кто так и не смог подобрать ключик к компромиссам.
Поскольку Луна и Солнце в данное время будут располагаться в аспектах с Юпитером, который в свою очередь будет находиться в Рыбах, то это значит, что в этом периоде будут очень благоприятными примирения и разрешения давно тянущихся конфликтов. Найдутся ответы на те вопросы, которые вас давно мучали. Так что шансы получить бумеранг за плохие отношения всегда есть и все можно исправить.
Очень хорошо, если этим временем вы распорядитесь с пользой. Например займётесь наведением порядка в своих делах, отношениях и в доме. Полезным будет расхламление и отказ от вредных привычек.
Помните, что те ритуалы, которые обычно проводятся в Полнолуние, не эффективны и прямо скажем - опасны - в период, когда полнолуние совпадает с затмением, поскольку они могут обернуться полным противоположным эффектом.