8 вещей, которым нужно научиться начинающим менеджерам, чтобы стать великим начальником

Становление менеджером впервые - решающий поворотный момент в карьере человека.
Большинство организаций помогают сотрудникам перейти от членов команды к руководителям с помощью программ развития лидерских качеств, специально разработанных для этого, пишет yourtango.com.
Это дает им возможность легко взять на себя руководящие роли и развить способности управления людьми, одновременно улучшая коммуникативные навыки и влияя на них.
Что наиболее важно, их подготовка дает новым менеджерам возможность более эффективно управлять изменениями.
Вот 8 вещей, которым нужно научиться начинающим менеджерам, чтобы стать отличным начальником:
1. Справляйтесь с изменениями
Понимание природы изменений и их влияния на команды помогает менеджерам развить устойчивость к ним.
Вы должны разработать личные стратегии, чтобы вдохновлять и управлять изменениями.
2. Развивайте свои эффективные коммуникативные навыки
Этот навык, возможно, не был так необходим как отдельный участник, как сейчас. Но вы должны научиться общаться с помощью воздействия, развивая способность читать невербальные сигналы во время разговора.
Вы должны быть уверены в эффективном общении по принципу «один-много», а также привыкать к обучению, чтобы свести к минимуму вероятность конфликта между членами вашей команды.
Когда это произойдет, вы сможете эффективно справиться с этим.
3. Развивайте свои навыки влияния
Не только разговоры должны быть эффективными, но и ваше понимание динамики убедительного общения также должно улучшиться.
Вы должны научиться использовать факты, цифры и информацию для эффективного влияния без полномочий.
4. Постройте доверительные отношения с руководством заинтересованных сторон
В зависимости от типа бизнеса построение доверительных отношений с внутренними и внешними заинтересованными сторонами - это навык, которому можно научиться.
Эффективное управление заинтересованными сторонами позволяет снизить и раскрыть риски и улучшить восприятие заинтересованными сторонами успеха для плавного закрытия проекта.
5. Постройте отношения со своими сотрудниками
Некоторые люди от природы хорошо владеют навыками работы с людьми. Решающее значение приобретает понимание важности хорошей работы с людьми.
Это означает понимание членов вашей команды, построение доверия и здоровых отношений с ними, ответственность за их карьерный путь и предпочтения, а также наблюдение за поведением, которое мешает достижению общей цели.
6. Определите свой личный стиль лидерства
Это отличное время, чтобы начать думать о том, чтобы определить свой собственный стиль лидерства и научиться его гибкости, чтобы вы могли удовлетворить индивидуальные потребности членов вашей команды.
7. Совершенствуйте свои навыки совместной работы
Менеджеры должны осознавать важность поиска сотрудничества внутри и между командами.
Вы не только должны научиться определять различные способы улучшения сотрудничества между членами команды, но также должны выявлять препятствия на пути к эффективному сотрудничеству в команде.
Ваше мышление должно измениться в сторону поиска средств содействия эффективному сотрудничеству.
8. Управляйте производительностью своей команды
Вы должны уметь определять максимумы и минимумы производительности команды путем разработки полезных ключевых показателей эффективности (KPI), выявления пробелов в производительности и планирования мероприятий по устранению пробелов в производительности.
Этот переход от индивидуального сотрудника к менеджеру по персоналу - непростой процесс.
Хотя об этом много пишут и говорят, не все компании реализуют программы упреждающего обучения, чтобы подготовить новых менеджеров.
Больше власти тем, кто умеет.