Ритуалы на богатство и любовь 11 мая на чудесное пятое Новолуние-2021
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Ритуалы на богатство и любовь 11 мая на чудесное пятое Новолуние-2021

10:20:245/6/2021Фото: Public Domain Pictures
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Покровительствует Тельцу Венера. отвечающая за любовь и романтические отношения, а также за благополучие и финансы.

планеты
Новолуние пройдет при хороших аспектах различных планет

11 мая 2021 года на небосклоне родится новая молодая Луна в созвездии Тельца. Произойдет это в 21.59 по московскому времени.

Созвездие Тельца отвечает за неторопливость и стабильность. Покровительствует Тельцу Венера. отвечающая за любовь и романтические отношения, а также за благополучие и финансы. Поэтому самыми действенными ритуалами будут ритуалы на деньги и любовь.

Соответственно эти сферы жизни станут главенствующими для вас - семья, дом, его благосостояние и быт. Нужно будет больше времени уделить семье, отношениям и благоустройству дома.

Больше всего благотворное влияние этого Новолуния ощутят на себе земные и водные знаки.

Ритуал на привлечение любви

Для его проведения вам понадобится стакан с водой, розовое масло, лепестки розы и красная свеча. А также комната с зеркалом, в которой вы можете остаться одна.

Перед зеркалом вам нужно полностью раздеться. Поставить перед ним свечу и стакан с водой. Свечу зажечь, в стакан с водой капнуть несколько капель розового масла, бросить туда розовые лепестки и сделать наговор на воду:

«Pозa под луной цвелa, благоухалa, так и я бы кpaсaвицей расцвелa, дa любовь бы свою нашлa. Лунная дорожкa, приведи женишкa до поpожкa. Aминь. Aминь. Aминь»

Затем оботрите ваше тело перед зеркалом этой заговоренной водой, сбрызните ею дверную ручку и дверь, оставшуюся в стакане воду поставьте на ночь под кровать.

Ритуал на деньги

Вам нужно собрать вообще все деньги, которые на данный момент есть в вашем доме, а также два вида эфирного масла - коричное и масло розмарина.

Все собранные деньги вам нужно положить под подушку, на ладонь капнуть по капле оба масла, растереть их в ладони, провести ладонью по деньгам и продолжить движение рукой к окну, показывая путь лунному свету к вашим деньгам. Ложитесь спать на эту подушку.

Утром нужно пересчитать все деньги, не вставая с кровати. Сложить их в кошелек и пользоваться как обычно. Ритуал можно повторять каждое новолуние.

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