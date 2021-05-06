Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова встречаются?

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были замечены гуляющими всего через несколько недель после того, как Джей Ло расстался с Алексом Родригесом.
28 апреля Аффлек был замечен выходящим из дома своей бывшей в Лос-Анджелесе, что вызвало слухи о том, что эта пара вернулась друг к другу после 17 лет, нескольких детей и нескольких отношений, пишет yourtango.com.
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес снова вместе?
Пара остается застенчивой и такой же конфиденциальной, как всегда.
Когда Аффлека спросили, встречается ли он снова с Лопесом, он, похоже, бросил выпивку в сторону агрессивных папарацци.
Тем не менее, источник, близкий к бывшей паре, сказал People, что 51-летний ДжейЛо и 48-летний Аффлек всегда были дружны, даже после того, как расстались почти два десятилетия назад.
«Они прекрасно проводят время, - говорит источник. - Прошло много лет с тех пор, как они наверстали упущенное. Им есть о чем поговорить ".
Но хотя похоже, что пара, возможно, не возродит роман в ближайшее время, это может быть не последнее, что мы видим Лопес и Аффлек.
Источник также сообщил, что пара планирует снова пообщаться, поскольку Лопес будет проводить больше времени в Лос-Анджелесе, где живет Аффлек, теперь, когда она рассталась с ARod и их домом в Майами.
Если верить слухам, именно Лопес в конечном итоге разорвала свои отношения с Родригесом после того, как их четырехлетние отношения закончились туманом обвинений в мошенничестве и отложенной свадьбой.
Аффлек и Лопес всегда были в хороших отношениях.
«Они друзья, - сообщил другой источник, - они всегда были друзьями и видели друг друга на протяжении многих лет».
Эти двое, похоже, никогда не ругались друг с другом. Ну, кроме того времени, Лопес сказал, что актеры не очень хороши в постели , а Аффлек утверждал, что его карьера «провалилась» через пару лет после их разрыва.
Но если не считать этих публичных диссонансов, эти двое кажутся хорошими!
Аффлек даже был показан рядом с некоторыми другими известными друзьями Лопес в майской 2021 году в статье о певице, восхваляющей ее трудовую этику.
«Она и по сей день остается самым трудолюбивым человеком, которого я встречал в этом бизнесе», - сказал он. «У нее большой талант, но она также очень много работала для своего успеха, и я так счастлив за нее, что она, кажется, наконец-то получает заслуженную признательность».
Он также спросил ее о ее «источнике молодости» и похвалил Лопес за то, что она выглядела так же, как в 2003 году, когда пара должна была пожениться.