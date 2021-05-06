Двухлетняя девочка упала в яму с горящим мусором: Она находится в больнице

5 мая в деревне Велижаны Тюменской области произошел несчастный случай.
Семья с двумя малолетними детьми проводила уборку территории вокруг строящегося частного дома. Мусор сжигали в яме глубиной 50 см.
Младшая девочка, в возрасте двух лет, не удержалась и упала в горящий мусор. В это время родители и пятилетний ребенок находились на участке, где строится дом.
Малышке обожгло кисти рук, лицо и дыхательные пути. В настоящее время она находится в больнице под присмотром врачей.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту травм, полученных девочкой.