Двухлетняя девочка упала в яму с горящим мусором: Она находится в больнице
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Двухлетняя девочка упала в яму с горящим мусором: Она находится в больнице

6:04:465/6/2021Фото: прокуратура Тюменской области
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Родители с двумя детьми вышли на уборку двора строящегося дома. В какой-то момент младшая дочь упала в яму с огнем.

В Тюмени девочка получила ожоги во время уборки территории частного дома

5 мая в деревне Велижаны Тюменской области произошел несчастный случай.

Семья с двумя малолетними детьми проводила уборку территории вокруг строящегося частного дома. Мусор сжигали в яме глубиной 50 см.

Младшая девочка, в возрасте двух лет, не удержалась и упала в горящий мусор. В это время родители и пятилетний ребенок находились на участке, где строится дом.

Малышке обожгло кисти рук, лицо и дыхательные пути. В настоящее время она находится в больнице под присмотром врачей.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту травм, полученных девочкой.

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