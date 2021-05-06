Как Россия помогает семьям с детьми: весь перечень денежной поддержки от Госдумы
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Как Россия помогает семьям с детьми: весь перечень денежной поддержки от Госдумы

6:24:175/6/2021Фото: Pixabay
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Президент предложил поддержать беременных женщин, находящихся в трудной ситуации. Им государство заплатит 6350 рублей в месяц.

Для семей с детьми увеличено число программ, поддерживающих их финансовое положение

Для улучшения демографической ситуации в стране власти принимают решения, которые должны стимулировать семьи к увеличению числа их детей.

Президент поручил к 1 июня подготовить систему финансовой поддержки семей с детьми. Ранее, в Послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил выплачивать беременным женщинам, находящимся в тяжелом материальном положении ежемесячно по 6350 рублей.

Также к 1 сентября 2021 года все семьи с детьми-школьниками получат по 10 000 рублей на каждого ученика. В их число входят и те, кто первый раз пойдет в школу и учеником до того момента не был.

Для неполных семей , в которых один из родителей воспитывает ребенка от 8 до 16 лет предложены ежемесячные выплаты в сумме 6350 рублей.

Для того, чтобы мамы во время болезни не оставляли малышей, им предложено выплачивать 100%-ю зарплату на весь период действия больничного листа.

Также увеличены выплаты при постановке на учет в женской консультации на ранних сроках беременности. С 1 февраля 2021 года она составляет 708,23 рубля, а в регионах к ней могут прибавить дополнительные суммы.

Ольга Окунева — первый зампред Комитета по вопросам семьи — сказала, что выполнение поручений Президента будет оперативным, пишут на сайте Государственной Думы.

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