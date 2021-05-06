Российские евреи 6 мая зажгут три свечи и вспомнят жертв халакоста

Главный раввин России Берл Лазар вместе с Германом Захарьяевым в 9 часов утра возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата, что у кремлевской стены в Москве.
Вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Герман Захарьяев полагает, что празднование столь памятной даты должно сплотить общество на борьбу с ксенофобией и экстремизмом. По его словам, 6 мая дается дополнительная возможность не менять историю и напомнить всем, что борьба с нацизмом была многонациональной, а победители были разных вероисповеданий, что не помешало выиграть столь страшную битву.
Вечером 6 мая в синагогах состоятся традиционные молитвы, а в 12:00 в московском отеле Radisson Collection открылась III международная научная конференция «Победа в Великой Отечественной войне как исторической событие в жизни еврейского народа».
День Спасения и Освобождения начал праздноваться с 2013 года. Каждый год он выпадает на разные даты, так как отмечается по иудейскому календарю. В этот день евреи читают молитвы и зажигают три свечи — во славу Бога, воинам-освободителям и жертвам холокоста, пишет ТАСС.