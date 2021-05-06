Сигареты обезличат и запретят ароматизаторы: Кабмин объявил войну курильщикам
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Сигареты обезличат и запретят ароматизаторы: Кабмин объявил войну курильщикам

7:53:235/6/2021Фото: Pixabay
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Перестанет поступать в продажу жидкость для электронных сигарет, на пачках 75% площади займет рисунок о вреде курения. К 2035 году число курильщиков-россиян хотят снизить на 8%.

Женщина работала руководителем коммерческого отдела почтамта в Турочаке и в течение нескольких лет совершала хищения сигаретной продукции
Всего в плане более 20 мероприятий, нацеленных на уменьшение спроса на табачную продукцию

Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет, информирование граждан о вреде никотина, внедрение корпоративных программ по укреплению здоровья граждан – эти и другие направления работы вошли в план по реализации антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил план, по которому будут приниматься меры для уменьшения числа курильщиков в стране. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина 6 мая.

Среди возможных изменений после реализации новой стратегии будет обезличивание сигаретных упаковок, на которых не меньше 75% площади займет устрашающая картинка о вреде табака. В сигареты запретят добавлять ароматизаторы и красители, не будет классификации по содержанию токсических веществ, что не позволит вводить в заблуждение потребителей.

Всего в плане более 20 мероприятий, нацеленных на уменьшение спроса на табачную продукцию. В новом плане правительства есть и запрет на жидкости для электронных сигарет.

Концепция снижения потребления табака рассчитана на срок до 2035 года. После реализации всех пунктов плана может быть достигнута цель - не более 21% курящего населения в стране (сейчас их 29%), достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.

Планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

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здоровьесигаретыуменьшение спроса
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