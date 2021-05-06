Можно ли бесплатно собирать грибы и ягоды в лесу, разъяснил Минприроды
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Можно ли бесплатно собирать грибы и ягоды в лесу, разъяснил Минприроды

7:27:455/6/2021Фото: pixabay.com
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Для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока.

Россияне могут бесплатно находиться в лесах и собирать дикорастущие плоды

В российских СМИ появилась информация, что с 2021 года для сбора грибов, ягод и берегового сока в лесу нужно арендовать земельный участок.

Минприроды назло информации об ужесточении правил для грибников недостоверной. "Тихая охота" остается в России бесплатной.

"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", -  сообщили в ведомстве.

Для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока.

"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно", - говорится в сообщении Минприроды.

Свои правила могут вносить регионы, но они тоже должны соответствовать федеральному законодательству.

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