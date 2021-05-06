Можно ли бесплатно собирать грибы и ягоды в лесу, разъяснил Минприроды

В российских СМИ появилась информация, что с 2021 года для сбора грибов, ягод и берегового сока в лесу нужно арендовать земельный участок.
Минприроды назло информации об ужесточении правил для грибников недостоверной. "Тихая охота" остается в России бесплатной.
"Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений", - сообщили в ведомстве.
Для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока.
"Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно", - говорится в сообщении Минприроды.
Свои правила могут вносить регионы, но они тоже должны соответствовать федеральному законодательству.