Отключают отопление после жалоб на жару в квартирах Новосибирска

В Новосибирске вопрос по отключению отопления до сих пор не закрыт. Если в прошлом году отопительный сезон завершился 23 апреля ввиду теплой весны, то в этом году сроки несколько раз менялись.
Сначала было запланировано отключение тепла на 10 мая, позже появилась информация, что 5-6 мая будет известно о дате отключения теплоснабжения.
Сегодня, 6 мая стало известно, что в некоторых домах в Ленинском, Калининском и Октябрьском районах батареи в квартирах начали остывать. В это же время многие горожане стали жаловаться на излишнее тепло в квартирах, так как на улице температура воздуха составляет больше 20 градусов тепла.
По данным мэрии города, отключение теплоснабжения произойдет в случае, если среднесуточная температура будет держаться от +8 до +10 градусов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в бердских многоквартирных домах отопление отключили 4 мая по постановлению мэра Евгения Шестернина.