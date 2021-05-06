Отключают отопление после жалоб на жару в квартирах Новосибирска
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Отключают отопление после жалоб на жару в квартирах Новосибирска

8:11:525/6/2021Фото: flickr
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Многие жители города жалуются: за окном +20, а батареи продолжают греть.

В некоторых домах Новосибирска начали остывать батареи

В Новосибирске вопрос по отключению отопления до сих пор не закрыт. Если в прошлом году отопительный сезон завершился 23 апреля ввиду теплой весны, то в этом году сроки несколько раз менялись.

Сначала было запланировано отключение тепла на 10 мая, позже появилась информация, что 5-6 мая будет известно о дате отключения теплоснабжения.

Сегодня, 6 мая стало известно, что в некоторых домах в Ленинском, Калининском и Октябрьском районах батареи в квартирах начали остывать. В это же время многие горожане стали жаловаться на излишнее тепло в квартирах, так как на улице температура воздуха составляет больше 20 градусов тепла.

По данным мэрии города, отключение теплоснабжения произойдет в случае, если среднесуточная температура будет держаться от +8 до +10 градусов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в бердских многоквартирных домах отопление отключили 4 мая по постановлению мэра Евгения Шестернина.

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отопителный сезонбатарея. тепло
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