Путин: Длинные майские праздники оправданы, коронавирус снижается в России
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Путин: Длинные майские праздники оправданы, коронавирус снижается в России

8:26:015/6/2021
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Так президент оценил свое решение о дополнительных нерабочих днях между между первомаем и Днем Победы. Россияне отдыхают 10 дней подряд.

Путин оценил влияние длинных выходных на ситуацию с COVID-19

Владимир Путин заявил, что решение о продлении майских праздников оказалось оправданным, так как заболеваемость COVID-19 снижается. Об этом он заявил на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой 6 мая, сообщается на сайте Кремля.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 23 апреля президент подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году - с 4 по 7 мая. Согласно документу первый рабочий день в мае приходится на 11 число, а отдых - с 1 по 10-е включительно и без перерыва.

Дословно

В. Путин: Татьяна Алексеевна, мы с Вами встречались перед праздниками, и тогда по предложению Главного санитарного врача приняли решение продлить майские праздники, не делать перерыва между 1 мая и 9 мая, с тем чтобы снять дополнительные риски в связи с перемещением людей в общественном транспорте и таким образом поспособствовать еще раз тому, чтобы у нас снижалась опасность распространения коронавирусной инфекции.

В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из Ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается. Идет и тестирование, продолжается вакцинация.

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