Кому нельзя ставить прививку от коронавируса, разъяснил Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре перечислили категории граждан, которым противопоказана прививка от коронавируса.
Первые в списке – перенесшие COVID-19 за последние полгода. Отказаться от вакцинации следует тем, кто страдает тяжелыми формами аллергии, имеет гиперчувствительность к компонентам вакцины.
Отказать в прививке медики обязаны беременным и кормящим женщинам. Не стоит прививаться страдающим от заболеваний крови и новообразований, а также дети до 18 лет.
Кому нельзя ставить прививку от COVID-19
-Это граждане уже переболевшие COVID-19 в последние полгода;
-Люди, в анамнезе которых тяжёлые аллергические реакции на лекарственные препараты;
-Беременные и кормящие женщины;
-Пациенты с заболеваниями крови и онкологические больные;
-Лица, у которых отмечена гиперчувствительность к компонентам вакцины;
-Граждане не достигшие совершеннолетия.