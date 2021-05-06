Кому нельзя ставить прививку от коронавируса, разъяснил Роспотребнадзор
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
06.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Скрыть объявление

Кому нельзя ставить прививку от коронавируса, разъяснил Роспотребнадзор

9:00:205/6/2021Фото: pixabay.com
0

Отказаться от вакцинации следует тем, кто страдает тяжелыми формами аллергии, имеет гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Роспотребнадзор назвал 6 категорий людей, которым нельзя делать прививку от COVID-19
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Активисты потребовали документы у медиков мобильной "скорой" на вакцинацию от коронавируса в Бердске: их не нашлось. Почему, ответила главврач ЦГБ Алла Дробинская

Активисты потребовали документы у медиков мобильной "скорой" на вакцинацию от коронавируса в Бердске: их не нашлось. Почему, ответила главврач ЦГБ Алла ДробинскаяНазвана лучшая вакцина против коронавируса в миреЕщё 103 новости

В Роспотребнадзоре перечислили категории граждан, которым противопоказана прививка от коронавируса.

Первые в списке – перенесшие COVID-19 за последние полгода. Отказаться от вакцинации следует тем, кто страдает тяжелыми формами аллергии, имеет гиперчувствительность к компонентам вакцины.

Отказать в прививке медики обязаны беременным и кормящим женщинам. Не стоит прививаться страдающим от заболеваний крови и новообразований, а также дети до 18 лет.

Кому нельзя ставить прививку от COVID-19

-Это граждане уже переболевшие COVID-19 в последние полгода;
-Люди, в анамнезе которых тяжёлые аллергические реакции на лекарственные препараты;
-Беременные и кормящие женщины;
-Пациенты с заболеваниями крови и онкологические больные;
-Лица, у которых отмечена гиперчувствительность к компонентам вакцины;
-Граждане не достигшие совершеннолетия.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
прививкакоронавирусCOVID-19 вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы обязательно поставите прививку?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Кому нельзя ставить прививку от коронавируса, разъяснил Роспотребнадзор
    9:00:20 5/6/2021
    Кому нельзя ставить прививку от коронавируса, разъяснил Роспотребнадзор
    Путин: Длинные майские праздники оправданы, коронавирус снижается в России
    8:26:01 5/6/2021
    Путин: Длинные майские праздники оправданы, коронавирус снижается в России
    Когда Вознесение Господне в 2021 году: точная дата и смысл праздника
    8:20:44 5/6/2021
    Когда Вознесение Господне в 2021 году: точная дата и смысл праздника
    Отключают отопление после жалоб на жару в квартирах Новосибирска
    8:11:52 5/6/2021
    Отключают отопление после жалоб на жару в квартирах Новосибирска
    Сигареты обезличат и запретят ароматизаторы: Кабмин объявил войну курильщикам
    7:53:23 5/6/2021
    Сигареты обезличат и запретят ароматизаторы: Кабмин объявил войну курильщикам
    Можно ли бесплатно собирать грибы и ягоды в лесу, разъяснил Минприроды
    7:27:45 5/6/2021
    Можно ли бесплатно собирать грибы и ягоды в лесу, разъяснил Минприроды
    Ледоход снес и разрушил сельский магазин. Смотрите видео
    7:09:28 5/6/2021
    Ледоход снес и разрушил сельский магазин. Смотрите видео
    Российские евреи 6 мая зажгут три свечи и вспомнят жертв холокоста
    7:00:57 5/6/2021
    Российские евреи 6 мая зажгут три свечи и вспомнят жертв холокоста
    С Днем радио открытки на 7 мая и мелодичные поздравления
    6:32:34 5/6/2021
    С Днем радио открытки на 7 мая и мелодичные поздравления
    БердскВ реанимации умер 9-летний мальчик с ожогами 90% тела после пожара в Искитиме
    6:30:50 5/6/2021
    В реанимации умер 9-летний мальчик с ожогами 90% тела после пожара в Искитиме